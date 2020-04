Commerces fermés: les directives respectées à Québec

Les statistiques de Google invoquées par François Legault pour plaider que les Québécois sont les plus respectueux des consignes de confinement en Amérique du Nord semblent être bien ancrées dans la réalité, selon ce qu’a observé Le Journal, dimanche.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

En plus des commerces non essentiels, les épiceries et les succursales de la SAQ et de la SQDC étaient aussi fermés pour un deuxième dimanche consécutif. Selon ce qu’a constaté Le Journal, les stationnements de la quasi-totalité des commerces étaient pratiquement déserts.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Seules exceptions: les pharmacies. La clientèle se faisait néanmoins peu abondante, tandis que les précautions pour s’assurer de la distanciation sociale sont strictement appliquées dans les succursales observées, notamment avec un lavage de mains obligatoires.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Une pharmacie de Charlesbourg visitée par Le Journal interroge chacun de ses clients sur la nature des achats qu’ils comptent faire, tandis qu’une autre du boulevard René-Lévesque accueillait ses visiteurs avec un message clair: «Si vous touchez un produit, vous devez l’acheter», répétait un commis à l’entrée.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Pendant ce temps, les rues étaient fort achalandées, sans pour autant que les marcheurs y soient entassés.

Les épiceries et les succursales des deux sociétés d’État seront fermées tous les dimanches du mois d’avril.