Confinement et romans historiques: mes coups de coeur

La semaine dernière je vous proposais une liste de dix films, plusieurs inspirés de faits vécus, sur le baseball. J’y vais aujourd’hui de quelques suggestions supplémentaires, mais je me concentre cette fois sur les romans historiques.

Comme l’exercice est hautement subjectif, je n’ai pas la prétention de vous présenter ce que je considère être les dix meilleurs, mais bien ceux qui ont marqué ma jeunesse ou ma pratique professionnelle. Si le cœur vous en dit, je vous invite encore une fois à inscrire vos choix dans la section réservée aux commentaires.

Tout comme ce fut le cas la semaine dernière, m’imposer un nombre maximal rend la tâche plus difficile. Je m’y astreins pour éviter de rédiger un trop long billet, mais aussi parce que j’espère, consciemment ou pas, que le confinement prendra fin avant d’avoir épuisé la liste!

Avant de débuter, je précise que comme j’ai déjà mentionné le titre The plot against America (Complot contre l’Amérique) dans deux de mes billets cette année, je ne le place pas ici. L’œuvre de Philip Roth y figurerait pourtant avantageusement.

On se lance!

10. Gone with the wind (Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell 1936)

Le roman autant que le film sont devenus des classiques. Si j’ai d’abord vu le film, c’est en lisant le roman que j’ai été séduit. Bien plus que la relation entre Scarlett O’Hara et Rhett Butler, c’est le portrait de la vie au Sud qui a retenu mon attention.

9. Beloved (Toni Morrison, 1987)

Je me souviens avoir été profondément marqué par cette histoire. Bien sûr, je connaissais la réalité de l’esclavage au moment de la sortie du livre, mais jamais on ne me l’avait présentée ainsi. L’histoire de cette femme noire hantée par le souvenir du bébé qu’elle tue pour lui permettre d’échapper à l’esclave, ne peut qu’émouvoir profondément.

8. The Black Daliah (Le Daliah noir, James Ellroy 1987)

J’apprécie autant les romans policiers que les romans historiques. Le livre d’Ellroy était tout indiqué pour moi. Le romancier s’inspire d’un incident réel, la mort d’Elizabeth Short, pour élaborer le récit qui se déroule à Los Angeles. Ce livre fut mon premier contact avec l’œuvre d’Ellroy, tout juste avant L.A. Confidential.

7. The crucible (Les sorcières de Salem, Arthur Miller 1953)

Je triche un peu en glissant ce titre dans la liste puisqu’il s’agit plutôt d’une pièce de théâtre. Dénonciation du McCarthysme (la chasse aux communistes après la Deuxième Guerre), la pièce raconte les événements de Salem en 1692.

Les sorcières, tout comme les personnes ciblées par la commission dirigée par Joseph Mccarthy dans les années cinquante, étaient accusées sans preuve.

6. Of mice and men (Des souris et des hommes, John Steinbeck 1937)

Le livre de Steinbeck fut d’abord pour moi une lecture imposée. Jeune adolescent, je ne m’y étais attardé que parce qu’un mes professeurs l’exigeait.

Quelques années plus tard, déjà tenté par des études en histoire, je m’étais replongé dans l’œuvre pour en apprécier cette fois toute la puissance. Je conserve un souvenir ému du portrait des années 1930, autant que de la relation entre George et Lennie.

5. Harvard Yard (William Martin 2003). Si vous ne lisez qu’en français, il y a peu de chance pour que vous connaissiez ce romancier américain. Je le place ici parce que je sais que certains et certaines d’entre vous s’informent également dans la langue de Shakespeare. Toutes mes excuses aux autres! Si je devais résumer l’œuvre de Martin, je dirais que l’auteur de Boston est une sorte de Dan Brown qui aurait un véritable talent d’historien.

Je suis chaque fois impressionné par la recherche qui précède la rédaction de chacun de ses livres. Martin jouit d’un réel talent de conteur et ses portraits des réalités d’une autre époque sont généralement fins et nuancés. Si on traduisait l’œuvre, je l’utiliserais assurément dans mes cours.

Je suggère ici la lecture de Harvard Yard, mais j’ai pris un égal plaisir à la fréquentation de chacun de ces romans, plus spécifiquement ceux qui mettent de l’avant les enquêtes de l’antiquaire Peter Fallon.

4. The given day (Un pays à l’aube, Dennis Lehane 2008) Si je mentionne tout juste avant les romans de William Martin, je ne saurais dire qui, de Martin ou de Lehane, je préfère. Si Martin m’impressionne plus par la qualité de sa recherche historique, Lehane est un meilleur écrivain. Plusieurs de ses romans ont été portés à l’écran.

Parmi ses nombreux livres, je retiens The given day, d’abord parce que l’action se déroule à Boston. Cette ville est une de mes préférées aux États-Unis.

3. To kill a mockingbird (Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee 1960) Nous approchons du sommet de la liste et les choix deviennent de plus en plus émotifs. Le roman de Harper Lee est publié dans une période tendue de la lutte pour la reconnaissance des droits de la minorité noire. Le racisme et le viol sont les thèmes principaux d’une œuvre qui devient rapidement un classique.

To kill a mockingbird c’est aussi l’histoire d’un personnage qui m’a tout de suite fasciné : Atticus Finch. L’avocat du Sud qui représente des Noirs est un modèle de courage et de vertu. Le jeune adolescent que j’étais au moment de la découverte de l’œuvre en a été particulièrement marqué.

Lorsque Harper Lee publie en 2015 Go set a watchman (Va et poste une sentinelle), comme bien d’autres lecteurs de ma génération, je suis ébranlé. Atticus Finch vacille sur son socle, son portrait devient beaucoup plus nuancé et l’auteure le présente comme un individu raciste qui s’oppose à l’intégration raciale. Tout un choc et une grande désillusion. Le personnage qui a inspiré toute une génération ne serait après tout qu’un bigot? Il y a de quoi être désorienté...

2. Cider house rules (L’œuvre de Dieu, la part du diable, John Irving 1985)

J’ai lu et relu ce livre de John Irving, tout comme j’ai vu et revu le film qu’on en a tiré. J’ai grandi dans un milieu relativement conservateur et si au moment de la sortie du livre je connaissais la thématique de l’avortement et des débats qui entouraient la pratique, c’est à ce livre que je dois ma première réflexion plus profonde et nuancée sur la question.

Je me rappelle m’être rapidement attaché aux personnages principaux. Wilbur Larch, le bon docteur marqué par les atrocités de la Première Guerre, et Homer Wells, jeune orphelin qui grandit dans l’orphelinat dirigé par l’omnipraticien. Qu’on soit pro-vie ou pro-choix, difficile de demeurer insensible face aux mises en situation.

Bien des années ont passé depuis ma première lecture, mais à chaque relecture l’émotion demeure la même.

1.Roots (Racines, Alex Haley 1976)

Comment expliquer la présence de cet autre classique tout au haut de la liste? À Trois-Rivières dans mon enfance, les Noirs n’étaient pas légion. J’ai de vagues souvenirs d’un américain de race noire qui, à l’occasion, se joignait à nos fêtes du Nouvel An. Ami de mon oncle et de ma tante, il a avait évoqué la guerre du Vietnam. Skip, je n’ai jamais su son vrai nom, passait toute la soirée au piano dont il exploitait tout le potentiel pour en tirer des airs de blues endiablés.

Outre la présence de Skip dans ma vie, c’est à Alex Haley que je dois ma découverte de l’histoire des Afro-Américains. Non pas par le roman tout d’abord, mais plutôt pour la saga télévisée diffusée un peu partout dans le monde.

Je ne me suis décidé à lire le roman qu’à la fin de mes études secondaires. Si j’ai plus tôt évoqué le personnage de Kennedy pour expliquer l’origine de ma curiosité pour l’histoire américaine, Roots a joué un grand rôle dans ma décision de poursuivre des études en histoire.

Si c’est d’abord et avant tout l’intérêt pour notre histoire qui m’a décidé à devenir historien, tout au long de mon parcours l’histoire du voisin américain me fera des clins d’œil auxquels, éventuellement, je ne n’ai pas su résister.