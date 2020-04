COVID-19: l'armée se rassemble près de Toronto

BORDEN, Ontario | Des centaines de militaires d'un peu partout en Ontario convergeront de leur base respective vers celle de Borden, a environ une heure au nord de Toronto, afin de se préparer à un éventuel déploiement pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

La Défense nationale a expliqué, dimanche matin, que les militaires entameront leur rassemblement dès lundi matin. «Ces forces formeront une force opérationnelle positionnée centralement et tenue prête à répondre aux futures demandes d'assistance du gouvernement du Canada dans la lutte contre la COVID-19», ont détaillé les Forces armées canadiennes (FAC).

«La Force opérationnelle interarmées (Centre) est prête à soutenir l'Agence de la santé publique du Canada, la Sécurité publique et d'autres ministères, et à prêter main-forte aux Canadiens et aux communautés vulnérables», ont ajouté les FAC.

Le maire de Toronto, John Tory, a réagi en entrevue avec la chaîne CP24 en assurant que sa ville n'a pas besoin de l'aide de l'armée pour contenir la propagation du virus pour le moment.

L'Ontario comptait, dimanche matin, le deuxième plus grand nombre de cas de COVID-19 au pays, soit 3630, ainsi que le plus grand nombre de décès, soit 94, selon les données diffusées par le ministère de la Santé de la province.

À ce jour, seul le Québec a demandé l'aide de l'armée pour contrôler les déplacements dans les régions les plus au nord de la province.