COVID-19: seulement quelques chanceux pourront pêcher et chasser pour l'instant

Même si la chasse au dindon et la saison de pêche s’amorceront comme prévu dans quelques semaines, la plupart des amateurs ne pourront s’adonner à leur loisir favori avant un bon bout de temps, ce qui suscite de la grogne.

«Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable: ce n’est pas demain la veille que les mesures de confinement vont être levées. C’est d’une grande tristesse, mais pour la chasse au dindon, ça augure bien mal», a déploré Donald Rheault, qui craint également le pire par sa chasse au chevreuil, si jamais la crise du coronavirus venait à s’étendre jusqu’à l’automne.

Aucun déplacement entre régions

C’est que la terre de M. Rheault se situe en Outaouais, alors qu’il habite dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, à l’ouest de l’île de Montréal.

Or, bien que l’ouverture de la chasse au dindon soit maintenue pour le 24 avril, il est fortement déconseillé par Québec de se déplacer d’une région à l’autre, même quand il n’y a pas de point de contrôle en chemin.

Bref, les gens qui pourront sortir leur arme en toute quiétude le 24 avril sont ceux qui chassent tout près de chez eux. Ces derniers sont également tenus de respecter la distanciation sociale de deux mètres, s’ils ont un partenaire dans leur loisir. Les mêmes indications s’appliquent aux pêcheurs.

Un service essentiel?

Ces mesures divisent les adeptes de plein air. À l’instar de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Donald Rheault pense qu’elles sont justifiées, mais Patrick Montigny, lui, considère qu’elles vont trop loin.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«La chasse devrait être considérée comme un service essentiel et on devrait avoir le droit de passer les points de contrôle quand il y en a. Ce n’est pas juste un sport, c’est un mode de vie. Avec six dindons, tu nourris ta famille pour une couple de mois», a plaidé le Montréalais, qui traque le dindon dans le coin de Saint-Hyacinthe, en avril, puis l’ours dans Lanaudière, en mai.

Patrick Montigny jure que si on accorde le droit aux chasseurs de se rendre à leurs campements, on court peu de risque quant à la propagation de la COVID-19.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«Nous, quand on va chasser, on ne croise personne. On reste dans le bois. Mon partenaire de chasse et moi, on est toujours à 3000 pieds l’un de l’autre. La seule différence cette année, c’est qu’on ne prendrait pas de photo ensemble pour respecter la distanciation sociale», a illustré celui qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement recommande aux gens d’aller prendre l’air dans les parcs urbains, mais en empêche d’autres de se rendre en forêt.

Malgré son opposition, il entend tout de même se plier aux souhaits de la santé publique, et ce, même s’il a déjà mis 2000 $ cette année pour son activité favorite.

À la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, on réitère qu’il est encore trop tôt pour parler de remboursement des permis de chasse et pêche.