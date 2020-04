COVID-19: tout sur Le Panier Bleu du gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé, dimanche, le lancement du Panier bleu, une initiative en ligne pour promouvoir l'achat local dans la province.

Le Panier bleu est une organisation à but non lucratif (OBNL) ayant la finalité de faire la promotion des entreprises québécoises en pleine crise de la COVID-19.

À 14h dimanche, il y avait 1227 commerces inscrits sur le site, 647 commerces en ligne et 978 commerces physiques.

Cette initiative prend la forme d'un site web répertoriant tous les commerces québécois qui ont la possibilité de faire du commerce électronique. Les détaillants ont la responsabilité de créer leur profil sur le site du Panier bleu. Le ministre de l'Économie a assuré qu'il ne s'agit pas d'un site transactionnel et que toutes les transactions auront lieu sur le site respectif des commerçants.

«Il y a une manière d'aider nos entreprises maintenant. C'est d'acheter local. D'acheter des produits québécois, fabriqués, distribués et vendus par des entreprises de chez nous. C'est le temps de changer nos habitudes d'achat», a déclaré le ministre de l'Économie du Québec Pierre Fitzgibbon.

«Le gouvernement a décidé de soutenir le lancement d'un regroupement : Le Panier Bleu. Cette plateforme numérique va permettre aux Québécois de repérer, dans chacune des régions, les produits et services locaux. J'appelle les Québécois à être solidaires de nos entrepreneurs locaux et de tous leurs employés. On achète local», a précisé M. Fitzgibbon.

Le ministre de l'Économie souhaite que ce nouveau symbole devienne aussi connu que pour celui des Aliments du Québec.

M. Fitzbiggon a également annoncé que ce nouveau projet coûtera 250 000$ au cours des prochains mois et que le conseil d'administration ne sera pas rémunéré.

