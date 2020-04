Des quiz en direct sur le web

Les soirées de quiz, très populaires dans des bars un peu partout dans la province, n’ont pas disparu avec la crise du coronavirus. Grâce au web, les internautes en confinement peuvent continuer de s’amuser avec des quiz animés notamment par le comédien Normand D’Amour, avec le Randolph, et l’équipe de Quiz Tonic.

Depuis déjà trois semaines, Normand D’Amour anime quatre fois par semaine des quiz sur Facebook. Propriétaire-actionnaire du Randolph, le comédien présente des questionnaires concoctés par trois employés du pub ludique.

Les vidéos en direct sont déjà très populaires puisque plus de 4000 personnes se branchent durant une heure pour jouer à la version pour adultes, les mardis et jeudis soir. « Si on se dit qu’il y a en moyenne trois personnes par foyer, ça veut dire qu’on touche pas loin de 12 000 personnes », remarque le comédien.

Capture d’écran tirée de Facebook, @randolphmontreal

Cela fait huit ans que le Randolph présente des soirées de quiz dans son pub de Montréal (l’entreprise a depuis ouvert des succursales à Laval et Repentigny). L’engouement pour les jeux--questionnaires s’est rapidement étendu à d’autres bars qui paient parfois le Randolph pour avoir des quiz personnalisés.

« C’est partout, observe le comédien. On en fait le mercredi et le dimanche. Il y a quatre rondes différentes, dont celle visuelle, auditive et thématique. C’est vraiment tripant. »

Capture d’écran tirée de Facebook, @QuizTonic

De leur côté, Olivier Beauchemin et Francis Juteau, de Quiz Tonic, animent depuis près de cinq ans des soirées quiz dans différents bars de la région de Montréal et des environs.

« Francis et moi avons même fait un voyage en Écosse où nous avons eu la chance d’expérimenter les “Pub Quiz” typiques anglais, dit Olivier. Ça ne date pas d’hier, notre amour des quiz ! »

Avec la fermeture des bars demandée par le gouvernement Legault en raison de la pandémie, le Randolph et Quiz Tonic ont naturellement voulu transposer les soirées quiz de façon virtuelle sur Facebook.

Côté rassembleur

« Les gens sont un peu séparés à la maison le reste de la journée. Mais pour le quiz, ils se retrouvent ensemble, dit Normand D’Amour. C’est aussi pour ça que les jeux de société sont si populaires. On se retrouve ensemble autour de la table. »

« Dès que la quarantaine est arrivée, on a eu l’idée de commencer les quiz en ligne, indique Francis Juteau. Comme les bars venaient tous de fermer, nos habitués se demandaient si ça allait continuer sur internet, et on a saisi la balle au bond. »

Capture d’écran tirée de Facebook, @QuizTonic

« Il y a un côté très rassembleur à ce genre d’événement, poursuit Olivier Beauchemin. J’ai l’impression que les gens y retrouvent le côté décontracté “prendre une bière dans un bar” qui ressemble à la vie normale. Les gens se rassemblent sur des plateformes comme Messenger et Skype et goûtent à nouveau à une activité du quotidien, ludique et sociale. »

Agrandir le concept

Déjà, le Randolph a annoncé vouloir agrandir son concept de quiz live. Les vendredis à 19 h 30, c’est la sommelière Jessica Harnois qui anime la soirée Vin Mystère. Et les samedis, toujours à 19 h 30, Normand D’Amour mentionne vouloir jouer à d’autres jeux de société en direct sur Facebook, comme L’osti d’jeu.

Après avoir présenté des quiz thématiques sur les années 1990, les séries télévisées et Harry Potter (jeudi soir), Olivier Beauchemin et Francis Juteau ne manquent pas d’idées pour les prochains questionnaires de Quiz Tonic.

« On va en faire tant et aussi longtemps qu’il le faudra, indique Francis. On va achever la quarantaine une question à la fois ! »

► Les quiz du Randolph ont présentement lieu les mardis (15 h 30, familial, et 19 h 30, adultes) et jeudis (15 h 30, familial, et 19 h 30, adultes) sur la page facebook.com/randolphmontreal. Ceux de Quiz Tonic se tiennent tous les dimanches, 20 h, sur facebook.com/QuizTonic.