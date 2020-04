Avec la COVID-19, aux quatre coins du monde, les festivals et les chanteurs annulent leurs spectacles et leur tournée. Pour s’en consoler, se divertir et faire changement des séries télé, voici des spectacles à regarder sur internet durant la pandémie.

METALLICA

Chaque lundi, Metallica diffuse un concert en direct de sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Le premier spectacle partagé est leur prestation qui a eu lieu l’an dernier au Slane Castle, en Irlande.

METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK

Fermé aux 4000 spectateurs qui peuvent habituellement assister aux opéras, l’endroit propose une solution: diffuser gratuitement des classiques sur son site internet pendant la pandémie. Chaque soir, on nous gâte avec une représentation en ligne accessible durant les 24 heures suivant sa diffusion.

LES ARTISTES QUÉBÉCOIS

Plusieurs chanteurs et humoristes québécois ont décidé d’enregistrer leurs prestations afin de les diffuser sur diverses plateformes telles que Facebook et YouTube. Kevin Parent, Mehdi Cayenne, Florence K et plusieurs autres à découvrir. De plus, à 10h tous les jours, Ariane Gauthier, alias Ari Cui Cui, lira une histoire à vos enfants en cliquant sur ce lien.

FLIP FABRIQUE

Le collectif de cirque vous offre gratuitement l’intégrale de son spectacle Féria-L’attraction présenté par la Ville de Québec l’été dernier. Sur votre écran, avec la musique voluptueuse du groupe Groenland, les acrobates de FLIP Fabrique défieront la gravité et vous donneront assurément des frissons.

DROPKICK MURPHYS

Revoyez le traditionnel concert de la Saint-Patrick du groupe Dropkick Murphys enregistré à Boston. Diffusé tout d’abord en live streaming, il est maintenant disponible sur sa page Facebook, son Instagram et son compte YouTube.

NEIL YOUNG

Voici une belle initiative signée Neil Young. Sur son site internet, le chanteur né à Toronto offre des Fireside Sessions réalisées chez lui et filmées par sa femme devant un feu de foyer.

HUMORISTES QUÉBÉCOIS

Sugar Sammy propose l’intégralité de son spectacle You’re gonna rire, sur sa page Facebook. Louis-José Houde offre son troisième one man show, Les heures verticales, disponible en vous abonnant à son infolettre et Mike Ward nous donne la possibilité de regarder le spectacle qu’il a récemment fait au Bordel.

ARTE CONCERT

Ici, un large choix de concerts: Iggy Pop au Arte Concert Festival, The Lumineers au Zénith de Paris, Ziggy Marley au Cabaret Vert, etc. Trouvez ce qui vous plaît selon vos goûts et vos préférences musicales. Plusieurs découvertes à faire!

CULTURE BOX

Cette plateforme vous invite à redécouvrir plusieurs spectacles: Le Lac des cygnes de Tchaïkovski à l’Opéra de Paris, Cypress Hill au Main Square Festival 2019, du jazz, des documentaires, des courts-métrages, du théâtre, etc.

BOILER ROOM

La plateforme fait toute la place aux DJ. Vous pourrez voir, entre autres, la Montréalaise Gene Tellem, Seven Davis Jr. et Robert Bergman.

EN BONUS

Big Muff, un cover band de Québec, un peu punk, pas mal grunge et toujours rock, a enregistré une vidéo en simultané (confinement oblige) avec quelques-uns de leurs amis musiciens. Le montage et le mixage audio de la chanson Fever sont d’une grande qualité et le résultat final est impressionnant. Pour visionner la vidéo, cliquez ici. Vous en voulez plus? Ils vous offrent une version live de Paranoid Android de Radiohead, juste ici.