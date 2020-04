Fermeture des cinémas: le casse-tête des reports

Les reports de films québécois provoqués par la crise du coronavirus causent déjà des maux de tête aux distributeurs qui craignent un embouteillage de sorties en salles à l’automne.

« Ce ne sera pas facile de tout gérer cela, admet le producteur et distributeur Christian Larouche (Les Films Opale) qui a déjà dû retarder la sortie de deux de ses films, Tu te souviendras de moi et Le club Vinland.

« C’est sûr qu’à l’heure actuelle, tout le monde – y compris les Américains – souhaite repousser ses films à l’automne. Mais il va clairement y avoir un engorgement. Et après avoir dû fermer leurs portes pendant un certain temps à cause de la crise actuelle, les propriétaires de cinémas vont avoir faim et vont vouloir présenter des valeurs sûres comme des gros films hollywoodiens. Pour certains films, ce sera peut-être mieux d’attendre en 2021 pour leur donner plus de chances de trouver leur public. »

Le distributeur Louis Dussault, de K-Films Amérique, affiche les mêmes craintes : « Si tout reprend à l’automne et qu’il y a une grosse bousculade, ce sera la loi du plus fort et ce seront les distributeurs qui ont plus de moyens pour annoncer leurs films qui risquent d’en sortir gagnants. C’est très inquiétant pour les distributeurs indépendants comme moi ».

Pour le président des Films Séville, Patrick Roy, la clé pour les distributeurs québécois sera de collaborer ensemble pour ne pas se marcher sur les pieds : « La bonne nouvelle, c’est qu’on se parle beaucoup entre nous pour s’assurer de ne pas nous nuire, dit-il. Mais c’est sûr qu’on va devoir surveiller ce que les Américains vont faire ».

Public craintif ?

L’autre facteur inconnu avec lequel le milieu du cinéma doit jongler en ce moment, c’est que personne ne peut prédire quand les cinémas rouvriront. Et même si la situation s’améliore au courant de l’été, rien ne prouve que le public sera au rendez-vous cet automne.

« On a vu récemment en Chine qu’ils avaient rouvert quelques cinémas, mais que le taux de fréquentation était très bas, souligne Christian Larouche. Les gens sont encore craintifs et ce sera probablement le cas au Québec aussi quand ça va rouvrir. »