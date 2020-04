La courtoisie n’est pas réservée aux hommes

Je m’inscris en faux contre les propos de « Micheline de Québec » qui vantait, dans votre chronique de ce matin, un certain retour à la courtoisie de la part des citoyens québécois. Personnellement je traite les femmes et les hommes sur un pied d’égalité, avec respect et courtoisie. Ce qui fait que lorsque je vais dans un commerce, je garde toujours la porte ouverte pour la personne qui me suit. Et bien savez-vous que 9 femmes sur 10 à qui je fais cette politesse ne me disent même pas merci, alors que les hommes eux, sont polis neuf fois sur dix ? Ayant grandi dans le principe qu’il fallait agir avec civisme, j’apprécierais qu’un merci suive mon geste.

Jimmy Metaxas

Sans excuser le comportement de ces femmes, comme c’est en frappant à répétition sur un clou qu’on finit par l’enfoncer pour faire tenir ensemble deux pièces de bois essentielles à la construction d’une maison, j’espère que vous aurez la patience de maintenir vos bonnes habitudes.