La prochaine crise

Les Québécois devront traverser plusieurs crises dans les prochains mois.

Tout d’abord, une crise sanitaire qui nous force à revoir complètement nos habitudes de vie. Une crise disruptive que l’humanité n’avait pas vécu depuis la Seconde Guerre mondiale et la Grande Dépression. Une crise qu’on ne combat pas par les armes, mais par une discipline citoyenne.

Chaque geste que vous posez ou que vous ne posez pas aura un impact sur la durée de la crise. Chaque personne récalcitrante risque d’allonger le confinement.

Ensuite viendront inévitablement une crise économique, une crise de l’endettement et une crise des finances publiques.

À ce sujet, le portrait est catastrophique.

Alors que le début mars annonçait un des taux de chômage les plus bas de notre histoire et qu’on se plaignait même d’une pénurie de la main-d’œuvre, ce sont plus d’un million de Canadiens qui ont perdu leur emploi trois semaines plus tard.

Un nombre considérable d’entreprises – dont beaucoup de PME - risquent de fermer leurs portes définitivement.

Les marchés boursiers se sont complètement effondrés, ce qui entraîne une chute des économies personnelles et des régimes de retraite de bien des Québécois.

Le prix du pétrole duquel notre gouvernement fédéral et nos programmes sociaux dépendent – on peut s’en désoler, tel n’est pas la question - est en chute libre.

Maintenant, devant tous ces changements qui ont déboulés en si peu de temps, quels seront les impacts psychologiques pour ces nouveaux chômeurs ?

Quelles seront les conséquences pour ceux qui n’auront plus l’argent nécessaire pour nourrir leur famille et devront se résigner à s’approvisionner à une banque alimentaire du jour au lendemain ?

De telles turbulences économiques convergeront tôt ou tard vers une profonde crise de santé mentale. Le virus, qu’on l’attrape ou pas, laissera inévitablement des traces psychologiques chez bien des Québécois.

Se tenir les coudes

À cet égard, les Québécois – les travailleurs de premières lignes, les travailleurs du système de santé, les travailleurs autonomes, les parents désespérés, les femmes et les hommes victimes de violence conjugale, pour ne nommer qu’eux - auront besoin plus que jamais d’avoir accès à de véritables soins psychologiques dans les prochains mois.

Ce sera un des défis de l’après-crise : comment améliorer notre système de santé pour que tous ces gens en détresse aient accès à des soins psychologiques ? Comment s’assurer que tous peuvent avoir accès à des spécialistes pour traiter les traumatismes vécus ?

Car, il est toujours bon de se le rappeler, l’accessibilité à des soins psychologiques au Québec n’est pas un droit, mais un luxe que seuls les plus fortunés peuvent s’offrir.

Puis, le virus actuel risque d’accentuer cette profonde iniquité sociale. Autrement dit, il donne une nouvelle forme à ce que nous appelons la lutte de classes.

Une des nombreuses ironies de la crise est que ce sont ceux qui vivent le confinement dans un certain confort qui pourront davantage prendre soin de leur santé mentale.

Les autres, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui vivent le tout dans la solitude, ceux qui sont pris dans une maison où la violence rôde, ceux qui sont enfermés dans leurs petits appartements ne pourront pas espérer mettre les pieds dans le bureau du psy.

Leur détresse psychologique, ils n’auront pas de solution pour la régler.

Combat essentiel

Pour limiter les dégâts de l’après-crise, l’accessibilité à des soins en santé mentale pour tous doit devenir un combat essentiel pour la suite des choses.

Par son caractère imprévisible et disruptif, l’après-crise créera du stress, de l’anxiété et de la détresse psychologique chez bien des Québécois.

C’est à nous, collectivement, d’être solidaires les uns envers les autres, et de s’assurer que tous peuvent avoir accès aux soins psychologiques qu’ils ont besoin.

C’est aussi ça se serrer les coudes.