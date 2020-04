Le weekend culturel de Luc Senay

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Citations de Coluche de Michel Colucci, dit Coluche qui compte des centaines de citations qui amènent une belle réflexion. On peut lire une citation à la fois et faire un bon bout de chemin. C’est un peu un livre de philosophie, mais on y retrouve à la fois de l’humour. Je suis passé à travers plusieurs fois. C’est ma bible ! Le bouquin parfait comme livre de chevet.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

J’ai vu tout récemment le dernier film du réalisateur québécois François Girard, Le chant des noms (The Song of Names), tiré du roman de l’auteur Norman Lebrecht. C’est tellement bon ! Nous sommes un peu dans le même esprit que le film Le violon rouge, du même réalisateur. Dans ce drame historique, on suit l’histoire d’un jeune violoniste de génie d’origine polonaise juive, tandis que la Seconde Guerre mondiale éclate. Le virtuose disparaîtra étrangement le soir où il s’apprête à donner un concert d’importance. Le titre fait référence au moment où on y interprète un chant liturgique où l’on nomme les noms de toutes les personnes décimées de sa communauté juive, victimes de l’Holocauste. Tout est maîtrisé. La structure du scénario est magnifique et c’est filmé avec énormément de sensibilité. Le jeu des acteurs est fantastique. C’est vraiment un très beau film !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

La série C’est comme ça que je t’aime du duo François Létourneau et Jean-François Rivard. C’est beau et c’est drôle ! On y compte un beau délire, mais qui est contrôlé, ce qui n’est pas toujours le cas. Ici, c’est maîtrisé. On pousse très loin l’audace. Par ailleurs, parmi les séries étrangères, j’aime beaucoup la série espagnole La casa de papel. Au début, je me suis dit que le sujet s’épuiserait rapidement, mais ce n’est pas le cas. C’est très bien fait !

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter en ces temps de confinement ?

Photo d'archives, Agence QMI

Côté musical, j’aime écouter l’émission C’est si bon de Claude Saucier sur ICI Musique. C’est de la musique romantique et nostalgique qu’on aime écouter ma femme et moi. Sinon, on aime écouter des chants grégoriens. Ça calme les pointes d’anxiété. On aime aussi le vieux country pour plus d’entrain, notamment l’album de Patsy Cline, sa chanson Crazy est l’une de nos favorites.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d'archives, Agence QMI

Pour moi, Robert Gravel a été un mentor que j’admire avec qui j’ai travaillé dans la Ligue Nationale d’Improvisation et au Théâtre expérimental de Montréal dont il a été le cofondateur. Il avait une belle façon d’aborder ses créations. J’admire également René Richard Cyr, qui est aussi un de ces artistes avec une belle liberté de création. Je les vois comme de grands rassembleurs, ce qui est très important lorsque l’on monte un spectacle.

