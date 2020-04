Lire entre les lignes de Souldia

Peu d’artistes québécois produisent à un rythme plus élevé que le rappeur Souldia. À peine 15 mois après avoir lancé deux albums coup sur coup à l’automne 2018, il a déjà 18 compositions originales à offrir. Backstage, le nom de ce huitième album en carrière de Kevin St-Laurent, constitue le début « d’un nouveau chapitre », assure le rappeur de Québec au passé tumultueux, à qui Le Journal a demandé de commenter certains passages de ses nouvelles chansons.

Souldia dans Invité mystère : «Quinze ans de carrière et je cours toujours après la belle vie. Ceux qui me supportent depuis le début, je les remercie. Pour le reste, je suis un animal en territoire interdit.»

Souldia en entrevue : «Ça vient du fait que cette année, je suis un peu rentré dans l’industrie. J’ai ouvert l’ADISQ et tout ça. J’ai l’impression d’avoir été accepté, mais pas encore à 100 %. Les gardiens de la faune sont autour et gardent un œil sur moi. Je me sens comme un tigre dans un village.»

Souldia dans Backstage : «Je rappe du haut de ma tour, un signe de fuck you pour mes ennemis. Je suis l’enfant prodige entre Tupac Shakur et Elvis.»

Souldia en entrevue : «Je crois qu’entre Tupac et Elvis, il y a beaucoup de personnalités, mais pas nécessairement du point de vue de leur célébrité, tu comprends. Je pars de loin et ce qui se passe aujourd’hui avec moi, jamais je n’aurais pensé que ça allait m’arriver. Ça fait que dans mon monde à moi, je suis une espèce de prodige. Je regarde où sont aujourd’hui les autres personnes qui ont grandi à mes côtés, nous ne sommes pas à la même place pantoute. Tupac et Elvis, ce sont deux extrêmes et je me situe entre les deux.»

Souldia dans Un jour à la fois : «Si la planète tourne en rond, j’ai toujours cru que j’allais dans le mauvais sens.»

Souldia en entrevue : «C’est comme si j’avais toujours cru que ce que je faisais n’était pas bien à cause des commentaires des autres. Souvent, on me dit que je ne m’y prenais pas de la bonne façon ou que je ne devrais pas sortir cette chanson-là. Finalement, j’ai réalisé que je devrais juste m’écouter et faire ce que j’ai à faire.»

► Voici les invités spéciaux qu’on retrouve sur Backstage : Eli Rose, Seth Gueko, Sinik, Rick Pagano, FouKi, Eman, White-B, Loud, Farfadet, Sozi et Tizzo

► Souldia et Loud ont tourné un clip pour la chanson Rêve de jeunesse, le 14 mars, tout en respectant les règles de distanciation sociale. Les rappeurs se sont filmés, chacun dans sa résidence, et un troisième acolyte a filmé des images de bâtiments de Montréal sur lesquelles ont été projetées les séquences de Souldia et Loud.

► Backstage est disponible le 3 avril.