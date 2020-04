Mikisiw Awashish: un modèle chez les Premières Nations

Grâce à son engagement et son implication communautaire, le jeune Mikisiw Awashish fait partie des candidats en lice pour le trophée Alec-Reid. Cette nomination le touche droit au coeur.

«J’ai moi-même connu Alec, surtout comme adversaire dans le midget AAA, mais aussi comme coéquipier, le temps d’un tournoi [en mai 2017], à Montréal, a indiqué Awashish, en honorant la mémoire de l’ancien joueur des Grenadiers de Châteauguay. C’était le tournoi Meltdown, qui rassemble des espoirs de partout au Québec. Les clubs sont faits sur place et je m’étais retrouvé dans la même équipe qu’Alec. Nous avions gagné le tournoi et des championnats, peu importe l’enjeu, ça tisse toujours des liens.»

Reid portait les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand quand il est décédé, en mars 2019, en raison de complications liées à l’épilepsie. Depuis, la LHJMQ offre le trophée qui porte son nom pour souligner le bon travail d’un étudiant-athlète engagé au niveau scolaire et dans la communauté.

Photo courtoisie, Mario Dechamplain, Drakkar de Baie-Comeau

«Je peux vous assurer qu’Alec est, à mes yeux, un réel synonyme d’engagement et d’implication, a formulé Awashish. On ne l’oubliera jamais. C’est pour cette raison qu’il serait un grand honneur moi de remporter le prix qui porte son nom.»

«Source d'inspiration»

Au cours des derniers jours, c’est un scrutin tenu sur les réseaux sociaux qui vise à déterminer un finaliste pour le trophée. Une vague d’amour, à grands coups de «J’aime» et «J’adore» a déferlé sur Awashish. Parmi les nombreux commentaires, celui de SweetPete Thibo, fier partisan du Drakkar: «Chapeau Mikisiw! Une source d'inspiration pour tous! Tu travailles fort sur et hors glace!!! C'est ton travail et tes efforts qui t'amènent à ces niveaux!»

De son côté, Shapa Blacksmith, originaire de la même région qu’Awashish, s’est dit fier de voir un membre des Premières Nations se retrouver parmi les finalistes: «Tu es un modèle pour notre future génération. Bonne continuation!»

Photo courtoisie, Mario Dechamplain, Drakkar de Baie-Comeau

S’il s’implique déjà dans la communauté innue de Mashteuiatsh, Awashish entend en faire encore davantage dans les prochaines années au sein du comité du hockey mineur.

«Actuellement, il est difficile pour moi de le faire considérant que je suis loin de chez moi plusieurs mois par année, a-t-il expliqué. Toutefois, il est certain qu’à long terme, je souhaiterais m’investir pour encadrer le hockey auprès des jeunes des Premières Nations au Québec.»

Gros merci à Mikonis!

Le joueur du Drakkar de Baie-Comeau Mikisiw Awashish est de retour à la maison, dans la communauté innue de Mashteuiatsh, depuis déjà quelques semaines. S’il tente de garder la forme, l’attaquant de 19 ans doit faire preuve d’originalité. Dans son cas, s’arranger «avec les moyens du bord» rime étrangement avec le prénom de sa sœur Mikonis.

«Je n’ai jamais été tellement équipé à la maison, je me suis toujours entraîné à l’aréna ou au gym. Présentement, je fais davantage des exercices en utilisant le poids de mon corps. Je mets aussi parfois ma grande sœur Mikonis (25 ans) sur mes épaules et je fais une série de génuflexions. On peut le dire, c’est vraiment s’arranger avec les moyens du bord», dit-il, en éclatant de rire.

PHOTO COURTOISIE

Comme tous les autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJQ), Awashish a vu sa saison être écourtée en raison de la pandémie de coronavirus. Il garde le moral, malgré tout. À défaut de pouvoir chausser les patins, il se découvre une passion soudaine pour la course à pied. Awashish en profite aussi pour passer un peu plus de temps en famille.

«La priorité, c’est la santé de tout le monde dans la communauté, tranche-t-il. À Mashteuiatsh, les gens sont sensibilisés et on prend des précautions, comme un accès contrôlé à la réserve. En passant, je le sais qu’on n’utilise plus le mot réserve, mais on se comprend, non? Et c’est une réalité: il y a beaucoup de gens plus vieux dans notre communauté dont le système immunitaire est faible. Il faut faire attention. Sinon, ça pourrait frapper fort!»

Awashish a inévitablement un grand sentiment d’appartenance à sa communauté, même s’il a passé une partie de son adolescence à Alma, Jonquière, Chicoutimi puis Baie-Comeau pour jouer au hockey. Il se dresse par ailleurs comme un beau modèle pour les jeunes de Mashteuiatsh.

«J’ai l’honneur d’être une source d’inspiration pour plusieurs jeunes de ma communauté, convient-il. Je tente de les motiver à continuer d’aller à l’école et à poursuivre leurs plus grands rêves. Mais pour moi, ce n’est pas juste d’être un modèle pour Mashteuiatsh. Je veux bien faire les choses et si j’inspire des jeunes, par exemple, à Baie-Comeau, c’est super aussi.»

Verreault-Paul, le précurseur

Durant son enfance et son adolescence, Awashish note justement l’importance qu’a eue sur lui le hockeyeur Francis Verreault-Paul, également originaire de Mashteuiatsh.

«Je considère que c’est lui qui a un peu tracé la voie pour les autochtones et je profite du chemin qu’il a débroussaillé. Francis jouait pour les Saguenéens de Chicoutimi et il a même été le capitaine de l’équipe. C’était mon idole, mais aujourd’hui, je le considère comme mon ami. C’était un bon joueur de hockey, mais il réussissait aussi à l’école», note le joueur du Drakkar, qui a aussi porté provisoirement l’uniforme de la formation saguenéenne de la LHJMQ.

Verrault-Paul a d’ailleurs poursuivi son cheminement à l’Université McGill, à l’époque où le terme «Redmen» était encore employé... Awashish, lui, poursuit ses études au Cégep de Baie-Comeau, dans le programme de sciences de la nature. Il devient à son tour un exemple à suivre, lui qui devrait être de retour pour une deuxième saison complète avec le Drakkar en 2020-2021.

«Il y a eu Francis Verreault-Paul, mais il y aussi un autre gars de Mashteuiatsh qui a joué dans la LHJMQ et qui est juste un petit peu plus vieux que moi, a tenu à souligner le jeune homme avant de raccrocher. C’est Louis-Philippe Simard et il a aussi joué avec les Saguenéens. Si vous pouviez juste mentionner son nom dans l’article, j’aimerais beaucoup ça.»