Nous sommes le monde

C’était le 5 avril 1985. Au moins 5 000 stations de radio aux États-Unis et dans 25 autres pays interrompent pour quelques minutes leur programmation habituelle pour diffuser, à la même heure, la chanson We Are The World de « USA for Africa » et attirer ainsi l'attention sur le problème de la faim dans le monde.

La grippe espagnole

La finale de Coupe Stanley 1919 oppose les Canadiens de Montréal et les Metropolitans de Seattle de l'Association de hockey de la Côte du Pacifique. Après 5 parties, la série est à égalité 2-2 avec un match nul. La sixième rencontre est prévue pour le 1er avril 1919 mais la pandémie de grippe espagnole force l'annulation de la série car plusieurs joueurs sont affectés. Quatre jours plus tard, le 5 avril 1919, le défenseur Joe Hall (photo) meurt de cette épidémie. C'est la première des deux fois de l'histoire de la LNH que la Coupe Stanley n'est pas remise, la deuxième étant lors de la saison 2004-2005 qui a été annulée.

Anniversaires

Patrick White (photo), professeur de journalisme à l'UQAM depuis un an, 50 ans... Dr Richard Bernier, directeur médical du service d’évacuations médicales du Québec (ÉVAQ) et directeur adjoint des services professionnels du CHU de Québec, 56 ans... Jean-Pier Goulet, retraité du monde la restauration (Beaugarte de Ste-Foy), Son âge ? La normale +2 (golf)... Martin Michaud, auteur québécois (Les enquêtes de Victor Lessard), 50 ans... Pharrell Williams, auteur-compositeur-interprète, rappeur américain, 47 ans... Patrice Godin, comédien (Emma) et acteur, 52 ans... Alain Choquette, magicien et animateur, 58 ans... René Homier-Roy, ex-critique de cinéma et ex-animateur, 80 ans... Gilles Proulx, ex-animateur radio controversé, 80 ans... Colin Powell, général à la retraite, ex-secrétaire d’état des USA, 83 ans.

Disparus

Le 5 avril 1995. Françoise Loranger (photo), 81 ans, auteure et dramaturge québécoise... 2018. Tim O’Connor, 90 ans, acteur américain (Peyton Place)... 2017. Dave Gove, 38 ans, ex-joueur de la LNH, membre des Hurricanes de la Caroline, Coupe Stanley 2006... 2016. Jean Martin, 59 ans, journaliste, ex-chef d’antenne du Téléjournal Québec et du Téléjournal Est du Québec... 2013. Piero de Palma, 87 ans, ténor italien... 2012. Ferdinand Alexander Porsche, 76 ans, designer allemand... 2009. Gérard Hébert, 78 ans, pianiste de jazz... 2008. Charlton Heston, 84 ans, acteur américain...1995. Françoise Loranger, 81 ans, auteure et dramaturge... 1994. Kurt Cobain, 27 ans, chanteur et guitariste du groupe rock Nirvana... 1976. Howard Hughes, 70 ans, milliardaire américain.