Ottawa annonce près de 160 millions $ en aide internationale contre la COVID-19

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a annoncé, dimanche, qu'il versera 159,5 millions $ en aide internationale à divers pays et organisations pour les aider à lutter contre le nouveau coronavirus.

Plus de la moitié de ce montant, qui inclut une somme de 50 millions $ déjà annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en mars, ira à des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge.

Aussi, 40 millions $ seront versés à la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies, qui coordonne les efforts de recherche pour mettre au point un vaccin contre le coronavirus.

Une somme de 30 millions $ est également réservée aux différents pays qui auraient besoin d'un coup de pouce financier pour lutter contre la progression de la COVID-19 sur leur territoire.

«Alors que le Canada continue de coordonner ses efforts avec ceux de ses partenaires internationaux dans le cadre de la COVID-19, nous reconnaissons la nécessité d’investir dans la recherche d’un vaccin tout en soutenant les pays en développement et en aidant les populations les plus vulnérables», a commenté le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, par communiqué.

L'aide internationale servira notamment à «soutenir la fourniture de matériel et la prestation de services médicaux, à améliorer les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène [et] à accroître l’information au public sur l’atténuation des risques de la COVID-19»' a énuméré Affaires mondiales Canada.