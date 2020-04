Relance économique: «Il faut acheter québécois», dit Legault

François Legault veut relancer l’économie québécoise par l’achat local, grâce à une nouvelle vitrine web des produits d’ici et une politique ciblée d’achat des ministères.

«Il faut acheter québécois, il faut acheter local, c'est important pour nos entreprises québécoises, puis c'est important pour nos travailleurs, travailleuses québécoises de ces entreprises-là», a lancé le premier ministre François Legault lors de son point de presse quotidien pour faire le point sur la COVID-19.

La fermeture des tous les commerces et entreprises non essentiels depuis le 23 mars dernier fait mal à l’économie québécoise. Mais devant la hausse quotidienne d’infection qui se poursuit, Québec a décrété un prolongement de la «pause» jusqu’au 4 mai prochain.

Pour aider les entrepreneurs du Québec à relancer leurs activités, le gouvernement Legault a mis en ligne le site web Panier bleu, «qui vise à regrouper sur la même plateforme numérique les produits québécois». À la différence d’Amazon, il ne s’agit pas d’un site transactionnel, mais plutôt d’une vitrine pour les produits québécois. Les achats se feront directement sur les sites des entreprises.

Nouvelle priorité

«Je pense que la crise sanitaire nous a permis de réaliser à quel point nous aurons besoin d'une stratégie ambitieuse pour le commerce local et le commerce électronique au Québec. On va en faire une priorité», a renchéri le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, aux côtés de M. Legault.

Imaginé par l’ex-dragon Alexandre Taillefer et le président de la firme de communication Bob Agence, Patrick Bibeau, Panier bleu est un organisme à but non lucratif. Il sera dirigé par Alain Dumas, autrefois président du C.A du Conseil canadien du commerce de détail.

Autonomie

L’État québécois devra également faire sa part. «On demande aux Québécois d'acheter local, mais il va falloir s'assurer, tout en respectant les lois internationales, que nos ministères achètent davantage des biens et des services de façon locale», a ajouté le premier ministre Legault.

Craignant une montée du protectionnisme dans les prochaines année, François Legault souhaite ainsi éviter de creuser le déficit de la balance commerciale du Québec face aux pays exportateurs.

À plus long terme, la crise actuelle forcera son gouvernement à revoir ses politiques afin que le Québec devienne plus autonome, notamment dans le secteur des équipements médicaux et des médicaments génériques. Déjà, l’administration Trump a interdit à la compagnie américaine 3M d’exporter ses masques N95, essentiels pour les travailleurs de la santé, vers le Canada.

«Je pense qu'on peut confirmer, a priori, qu'il y a des bonnes chances qu'on puisse être autosuffisants dans ces produits-là pour la prochaine crise, s'il y en a une», a expliqué M. Fitzgibbon.

Pareillement pour l’approvisionnement en fruits et légumes. «On ne pourrait pas s'imaginer, demain matin, que, si, pour toutes sortes de raisons, on arrête de recevoir des fruits puis des légumes qui viennent du Sud des États-Unis l'hiver, qu'on n'ait pas assez de nourriture pour tout le monde», illustre François Legault.

