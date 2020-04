Une nouvelle chanson de Mika Zibanejad

En plus d’être l’un des meilleurs attaquants des Rangers de New York, Mika Zibanejad, est également un DJ.

Le Suédois 26 ans a profité de l’arrêt des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour sortir une cinquième chanson.

Vendredi dernier, Zibanejad a fait paraître la pièce By My Side, qui est une collaboration avec le producteur Hot Shade et la chanteuse Melina Borglowe.

Ne pratiquant pas son deuxième métier de DJ lors des campagnes de la LNH, Zibanejad si adonne l’été. Il a d’ailleurs été l’un des artistes les plus populaires lors du festival de musique Summerburst à Göteborg, dans sa Suède natale, en juin 2019. Lors de ce même événement, le célèbre DJ et producteur Tiesto avait d’ailleurs fait jouer une pièce inédite de celui dont le nom d’artiste est DJ ZBAD.

«J’y consacre beaucoup d’heures, avait dit Zibanejad à propos de sa passion pour la musique électronique au magazine Sports Illustrated. Mais beaucoup moins qu’un artiste régulier, et ce, en raison du hockey. C’est amusant de voir cela évoluer, sans avoir fait le même sacrifice (que les autres artistes). Je pense que c’est peut-être plus facile pour moi à cause de la pression inexistante de devoir sortir des chansons, de faire de la musique, de garder des investisseurs et les amateurs heureux. Je le fais parce que j’aime la musique. Si les gens aiment ça, c’est super. S’il y a 10 ou 10 millions de personnes qui écoutent, je m’en fiche.»

Il est possible d’écouter la nouvelle chanson du patineur sur toutes les plates-formes de musique en continu, ainsi que ses précédentes réalisations, soit Forever, Can’t Go Back Home, Nobody et Moves.