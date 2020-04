Vaincre l'ennui pendant le confinement

Voici des conseils et des activités à réaliser pour tuer l’ennui pendant le confinement. Au programme : trucs, cuisine, jeux de société et jardinage.

Trucs

Comment gérer les écrans à la maison

Avis aux parents inquiets de l’omniprésence des écrans dans la vie de leurs enfants en cette période d’isolement : l’important n’est pas nécessairement le temps rivé à un écran, mais plutôt ce qu’ils y font, affirme la neuropsychologue Johanne Lévesque.

Des astuces pour ne pas perdre la tête!

Comment encadrer nos jeunes dans une situation exceptionnelle comme celle de la quarantaine ? Comment gérer le travail à distance ? Pas facile de leur trouver des activités dans ces conditions. Voici quelques trucs pour y arriver !

Cuisine

Geneviève O’Gleman en mission bouffe

C’est un rigoureux plan de match culinaire que Geneviève O’Gleman et son équipe du site savourer.ca développent tous les jours depuis le début de la pandémie de coronavirus pour soulager, aider et apaiser la population.

4 façons de diversifier sa cuisine

Pour ne pas être tous les jours titillé par l’envie de vous tourner vers l’option livraison des restaurants et des différents mets préparés, ou si vous préférez concocter vous-même vos repas en ces temps de confinement, sachez qu’il existe de belles initiatives qui vous sont destinées.

Jeux

Des jeux pour tous les goûts

Ce n’est pas évident d’occuper ses enfants, jeunes et moins jeunes, quand on est confiné et que l’on doit télétravailler.

Jardinage

Un décor de plantes

La façon la plus simple de créer un potager vertical est de fabriquer un tableau végétalisé comestible.

