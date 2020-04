Ces femmes qui ne baissent jamais les bras

Ils sont actuellement plusieurs professionnels de la santé québécois à se dévouer corps et âme pour vaincre la pandémie de COVID-19. Des personnages féminins forts de la télé d’ici ont aussi eu une attitude très positive et fait preuve de résilience dans des oeuvres de fiction médicales. Voici quelques battantes.

Anne-Marie Leclerc - «Épidémie»

La directrice du Laboratoire d’urgence sanitaire de la série «Épidémie» rime avec audace et de conviction. Alors que le dangereux virus COVA commence à bien s’implanter au Québec et qu’il joue avec la vie de certains malades, Anne-Marie Leclerc (interprétée par Julie Le Breton) prend un important risque. Tentant le tout pour le tout - même si elle sait pertinemment qu’elle peut perdre son emploi et être arrêtée à la frontière américaine -, elle se rend à Boston afin d’obtenir des doses du GS-49, un médicament expérimental qui n’a pas été testé sur les humains. Elle prend alors sur ses épaules d’injecter une dose à deux patients, sans leur consentement. Heureusement, le risque en vaut la chandelle.

Béatrice Clément - «Au secours de Béatrice»

Personne ne peut gérer l’urgence de l’hôpital Saint-Hippolyte comme le fait son urgentologue en chef, la docteure Béatrice Clément (incarnée par Sophie Lorain), dans «Au secours de Béatrice». Non seulement est-elle en constante recherche de solutions, mais elle a grandement à coeur le développement de ses médecins résidents. Elle leur fait jouer un rôle important dans de nombreux cas complexes, elle qui se doit de réagir rapidement et efficacement à chaque instant. Malgré la complexité de certains diagnostics à établir, elle ne lésine pas sur les efforts, s’assurant de récolter le maximum d’informations pour les soigner efficacement. Bien qu’affaiblis, ses patients ne pourraient être dans de meilleures mains.

Julie Lemieux - «Trauma»

On ne compte plus les interventions extrêmement délicates qu’est forcée de réaliser Julie Lemieux lors des épisodes de la série «Trauma». La chef du département de traumatologie de l’hôpital Saint-Arsène - qui prend vie sous les traits d’Isabel Richer - a une profession à haut niveau de stress, mais elle assure. Pour elle, chaque cas peut se traduire par une guérison. Elle se sert de toute son expertise afin d'atteindre ses buts. À cela s’ajoutent des relations professionnelles qui ne sont pas toujours évidentes, qui nécessitent des mises au point importantes et provoquent des tensions (notamment avec le docteur Pierre Meilleur) rendant son travail plus ardu.

Michèle Imbeault - «Urgence»

Une jeune Marina Orsini a posé les pieds et s’est imposée dans les couloirs de l’hôpital montréalais Coeur-de-Jésus, lieu de la série «Urgence» où les bouleversements s’enchaînent. Sa docteure en chirurgie Michèle Imbeault, alerte entre les murs du département de l’urgence, ne passe pas inaperçue. Ce ne sont pas les défis qui l’attendent et pourtant, elle répond toujours présente. Entre les rivalités et les décisions prises à l’extérieur de l’établissement qui chamboulent les divisions, elle ne chôme pas, comme ses collègues qui carburent à l’adrénaline. Des gens qui ont un quotidien tout sauf reposant. Bref ils connaissent la pression!

Claire Hamelin - «Mémoires vives»

Atteints de tumeurs cérébrales, les patients de la radio-oncologue Claire Hamelin (Marie-Thérèse Fortin) peuvent à la fois compter sur une professionnelle dévouée et posée, qui prend le temps d’expliquer les choses, de rassurer, d’écouter et de conseiller. Les situations critiques médicales ne semblent pas avoir d’emprise sur celle qui s’investit corps et âme dans le téléroman «Mémoires vives». C’est d’autant plus remarquable qu’une histoire sans précédent vient ébranler cette très aimée mère de famille quand la fille à qui elle a donné naissance il y a de nombreuses années, et qui était portée disparue depuis longtemps, est retrouvée vivante. Ses efforts répétés lors de plusieurs combats portent tous leurs fruits.

Magalie Leblanc - «Transplanté»

Plus de 20 ans après ses débuts à la télé, alors qu’elle venait d’entrer dans l’adolescence, Laurence Leboeuf a décidé d’apposer son nom au bas d’un contrat d’exclusivité d’une série télé. Elle a accepté de croire en la production canadienne «Transplanté», plus précisément en son personnage de Magalie Leblanc surnommée Mags. Portant le sarrau du réputé hôpital torontois York Memorial, la jeune femme ne veut rien laisser au hasard et s’attarde émotivement à chacun des malades qu’elle côtoie. Elle est une force au sein d’une équipe d’urgentologues pour qui chaque geste compte. Empathie et perfection sont des mots qui font partie de son éthique de travail.

Lucille Teasdale - «Dr. Lucille Teasdale»

Quand est venu le temps de raconter l’incroyable histoire de Lucille Teasdale, cette chirurgienne née à Montréal qui a mené à terme l’ambitieux projet de fonder un hôpital en Ouganda, le choix s’est arrêté sur Marina Orsini. Encensée à maintes reprises, la production de deux heures jette la lumière sur une missionnaire qui a tenu à faire une différence dans le monde. Consacrant temps et efforts à la médecine sociale, cette femme dévouée est venue en aide au peuple africain, se battant contre la tuberculose, la malaria et le sida, entre autres. Elle a laissé son empreinte en permettant de traiter des gens malades tout en formant des professionnels.