COVID-19: Léger ralentissement des nouveaux cas

Le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans les différentes provinces du pays lundi affichait une légère tendance à la baisse par rapport à la veille.

En milieu d'après-midi, on dénombrait un total de 16 501 cas de COVID-19 au pays, soit près d'un millier de plus que la veille, après les mises à jour de sept provinces, incluant l'Ontario et le Québec. Le nombre de décès, quant à lui, se chiffrait à 321, en hausse de 41 morts en 24 heures.

Les deux provinces les plus touchées par le virus au pays ont rapporté moins de nouveaux cas que dimanche. Ainsi, le Québec a fait état de 636 nouveaux cas en 24 heures, soit bien moins que les 947 infections annoncées dimanche. La province compte maintenant 8580 cas de COVID-19.

Cependant, le gouvernement Legault a aussi rapporté les décès de 27 Québécois, une hausse drastique de la mortalité qui porte le bilan à 121 morts dans la province.

Le Québec demeure, de loin, la province, la plus touchée par le coronavirus avec 52 % des cas au Canada, pour 22,6 % de la population.

Optimisme prudent en Ontario

De son côté, l'Ontario a fait état lundi de 309 patients supplémentaires atteints par la COVID-19, contre 408 nouveaux cas dimanche.

Le gouvernement de Doug Ford a aussi rapporté 13 décès, pour un total de 132 dans la province la plus populeuse du pays.

«Nous aimerions être optimistes», a commenté l'administrateur de la santé publique de l'Ontario, le Dr David Williams. «Une journée n'est qu'une journée. On ne peut pas sauter aux conclusions», a-t-il cependant mis en garde.

Le premier ministre Ford a admis, lundi, que sa province manque cruellement de fournitures médicales et que ses réserves ne dureront pas plus d'une semaine.

Le Nouveau-Brunswick (+2 cas), le Manitoba (+1 cas) et l'Île-du-Prince-Édouard (aucun nouveau cas en 48 heures) pouvaient aussi se targuer d'observer un ralentissement momentané de la propagation du virus.

Cependant, d'autres provinces n'affichaient pas d'aussi bonnes nouvelles. Ainsi, la Nouvelle-Écosse a annoncé 31 nouveaux diagnostics de COVID-19 sur son territoire, soit la plus importante augmentation en une seule journée dans cette province depuis le début de la pandémie.

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, a déclaré neuf nouveaux cas, en plus de déplorer un deuxième décès. Les autorités sanitaires de cette province, où les trois quarts des cas sont liés à un rassemblement à la mi-mars dans une maison funéraire, ont aussi annoncé que le coronavirus s'est infiltré dans une première maison de retraite.

LA SITUATION AU PAYS:

Québec: 8580

Ontario: 4347

Colombie-Britannique: 1203 (en date du 4 avril)

Alberta: 1250

Nouvelle-Écosse: 293

Saskatchewan: 249

Terre-Neuve-et-Labrador: 226

Manitoba: 204

Nouveau-Brunswick: 103

Île-du-Prince-Édouard: 22

Yukon: 6

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total: 16 501

NOMBRE DE CAS DANS CHAQUE RÉGION DU QUÉBEC:

Montréal: 3977

Montérégie: 894

Laval: 712

Estrie: 548

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 549

Lanaudière: 491

Laurentides: 413

Capitale-Nationale: 357

Chaudière-Appalaches: 158

Outaouais: 117

Abitibi-Témiscamingue: 101

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 93

Côte-Nord: 68

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 62

Bas-Saint-Laurent: 29

Nunavik: 5

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 4

Nord-du-Québec: 2

Total: 7580

LE NOMBRE DE DÉCÈS: