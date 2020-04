[EN IMAGES] Vos arcs-en-ciel égayent le Québec: voyez 25 photos qui démontrent que «ça va bien aller»

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

Nous publierons tous les jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Continuez à être très nombreux à nous envoyer une photo de votre arc-en-ciel à l'adresse cavabienaller@quebecormedia.com.

Voici donc 25 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

PHOTO COURTOISIE FRANÇOIS COULOMBE

Faut pas lâcher, nous prévient François, un artiste peintre amateur de Québec, qui a conçu cet éclatant montage numérique aux couleurs vives de l'arc-en-ciel.

PHOTO COURTOISIE STÉPHANIE RUEL

Alexandra de Lévis a travaillé de tout coeur, pendant trois heures, pour nous offrir cet arc-en-ciel rempli d'amour.

PHOTO COURTOISIE CAROLINE POTVIN

Un super-héros lançant des lasers arc-en-ciel avec ses yeux pour nous protéger du méchant coronavirus. Une idée géniale sortant de l'imagination débordante d'Étienne, 12 ans.

PHOTO COURTOISIE JESSICA LABONTÉ

Un peu de couleur, directement de Bagotville, par un magnifique matin avec des rayons ensoleillés au travers de cet arc-en-ciel donnant sur la salle à manger. Une oeuvre d'Hannah, Hugo et Heloïse, huit, cinq et deux ans.

PHOTO COURTOISIE DANIELLE BÉDARD

Ema, neuf ans et Élie, cinq ans ont conçu cet admirable arc-en-ciel sur la neige à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Un travail imposant qui respecte la perspective, rendant leur grand-maman Danielle très fière d'elles.

PHOTO COURTOISIE FLORIAN HARVEY

À défaut de célébrer entouré de ses proches, Florian a reçu son repas de fête à sa porte, assorti d'une carte toute particulière.

PHOTO COURTOISIE SANDRINE PETIT

Un arc-en-ciel invitant vous attends à l'entrée du magasin de jeux et jouets Raoul Chagnon à Saint-Hyacinthe.

PHOTO COURTOISIE AUDREY BURNHAM

Avec l'aide du conjoint de sa mère, le petit Tristan, trois ans, a voulu donner un peu d’espoir et du courage pour traverser les moments difficiles. Sa maman Audrey se remet depuis peu d'une grossesse ectopique.

PHOTO COURTOISIE LORRAINE ARGUIN

Même Roubiz respecte son confinement! Alors faite comme lui: «Restez à la maison».

PHOTO COURTOISIE EINETTE BROTHERTON

La plage d'Anse-aux-Gascons en Gaspésie ajoute son grain de sable au mouvement ça va bien aller.

PHOTO COURTOISIE ISABELLE GRENIER

Ce n'est pas parce que l'on est confiné, que l'on ne peut pas lâcher son fou. Les parents d'Isabelle nous en font la démonstration, comme quoi le plaisir n'est pas une question d'âge.

PHOTO COURTOISIE FLORE NACHAR

La jeune Mariana Barbar s'est inspirée du premier ministre François Legault pour en dessiner le portrait, vêtu d'un gilet au motif arc-en-ciel. Reste à savoir si c'est un coton ouaté.

PHOTO COURTOISIE CRISTINE LEBRASSEUR

Une envolée de papillons arc-en-ciel, spécialement préparé par Émilie, six ans de Laval, qui a travaillé pendant trois jours sur le projet, avec l'aide précieuse de sa maman Cristine.

PHOTO COURTOISIE KARINE CERVANTES

L'irrésistible Renata, 30 mois de ville Lasalle, adore les arcs-en-ciel. Assorti d'un sac à main au couleurs du mouvement ça va bien aller, elle nous propose son dessin qu'elle a exécuté avec l'aide de sa maman Karine.

PHOTO COURTOISIE PATRICE HARVEY

Un drapeau arc-en-ciel flotte désormais à la Malbaie, gracieuseté de Patrice, qui l'a réalisé et installé sur un mât à l'arrière de sa maison. Cet abonné du Journal a bien hâte de revoir la famille de sa fille Valérie, vivant à Lévis.

PHOTO COURTOISIE CAROLE CLAVEAU

La belle Marie-Lune expose vachement satisfaite son bricolage arc-en-ciel, qui nous provient de Pointe-Lebel sur la Côte-Nord.

Courtoisie

Tobby et Fidjie participent aussi au mouvement ça va bien aller avec ce mignon petit ourson aux lumières colorées, une idée de Karen de Gatineau.

PHOTO COURTOISIE MANON ROY

Le pont Beshro à Sainte-Marie-de-Beauce s'est paré des plus belles teintes pour offrir aux passants un magnifique arc-en-ciel qui resplendit dans la nuit.

PHOTO COURTOISIE FRANCESCA GUAY

Un proverbe indien raconte que la plus petite graine produit souvent le plus grand arbre. Le résultat se transporte à Québec avec cette superbe réalisation de Chloé, six ans, assistée par sa maman.

PHOTO COURTOISIE SAMUEL FORTIER

Moi mes souliers ont beaucoup voyagé, chantait Félix Leclerc. À défaut de parcourir le monde en ses temps d'isolement, ses espadrilles aux différents coloris sont rassemblés avec beaucoup d'authenticité dans cette demeure de Val-Bélair.

PHOTO COURTOISIE LUCIE VEILLEUX

Dès les débuts du confinement, Annabelle et Noémie, ont fabriqué cette affiche placée judicieusement devant la maison de leur grand-mère Lucie. Une des premières du quartier, qui a fait des petits et la fierté se ses conceptrices.

PHOTO COURTOISIE MARIE-MICHELLE BRETON

Louis est particulièrement heureux du cadeau qu'il a reçu pour son premier anniversaire de naissance. Une dessin arc-en-ciel gracieuseté de de ses frères ainés, âgés de deux et cinq ans.