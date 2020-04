La pénurie de matières premières aggravée par le manque de coordination

La Vallée de la Plasturgie estime qu’une bonne communication entre les compagnies voulant participer à la production d’équipement médical permettrait d’atténuer la pénurie de certaines matières premières.

« C’est bien beau dire qu’il manque de visières en plastique, il faut être capable de s’approvisionner. Il y a une rareté notamment pour les feuilles de polycarbonate. S’il y avait une concertation, on pourrait peut-être regrouper un certain nombre d’entreprises », indique le directeur général de l’organisme, Simon Chrétien.

Ce dernier est d’avis qu’avec l’aval du gouvernement, une usine pourrait même être aménagée dans la province pour fabriquer la matière première nécessaire, notamment pour la production de visières, et elle pourrait soutenir la demande des entreprises d’ici.

L’entreprise de Québec Panthera Dental affirmait récemment qu’il devenait de plus en plus difficile d’obtenir de la matière première.

Par ailleurs, au cours des derniers jours, la Vallée de la Plasturgie a aussi reçu plusieurs demandes d’entrepreneurs à la recherche de bouteilles pouvant contenir du désinfectant pour les mains.

« Il y a une panique pour trouver des bouteilles de plastique. Si les gens se concertaient et faisaient les choses dans l’ordre, on solutionnerait le problème rapidement, car on peut en produire suffisamment au Québec », assure M. Chrétien.