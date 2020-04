Le gouverneur du Wisconsin annule la primaire malgré l'opposition républicaine

Le gouverneur démocrate du Wisconsin Tony Evers a annoncé lundi qu’il avait décidé de reporter en juin le vote qui devait se dérouler demain dans le cadre des primaires démocrates.

En entrevue au Québec Matin de LCN dimanche, j’avançais que le calendrier permettait un tel report et que la situation sur le terrain le commandait. On atteindra bientôt aux États-Unis la période de pointe pour le nombre de personnes infectées et de décès, voter représentait bel et bien un danger puisque trop de citoyens devaient se présenter en personne dans les bureaux de vote.

Un report permettrait de généraliser d’autres recours, comme celui de faire parvenir son vote dans une enveloppe ou de voter par anticipation. Une telle décision permettrait aussi de respecter les mesures de confinement en vigueur au Wisconsin.

Le gouverneur démocrate a cependant été confronté à une fronde des élus républicains qui sont majoritaires au sein du congrès de l’État. On s’attend à ce que ces élus s’adressent maintenant aux tribunaux pour faire annuler la directive du gouverneur. Les républicains prétendent que l’annulation peut entraîner de la confusion dans le processus et que l’élection servait également à combler des vacances au sein de conseils municipaux.

Alors qu’on évoquait dimanche et lundi que les États-Unis seraient bientôt confrontés à une situation digne d’un autre Pearl Harbor ou d’un autre 11 septembre, la décision de reporter l’élection au moins semble être sensée. Ce n’est pas comme si on empêchait les citoyens de s’exprimer, ils le feront en juin dans un contexte qui, on l’espère, sera moins risqué.

Alors que le gouverneur Evers utilise son pouvoir pour reporter le processus, je ne peux m’empêcher de penser une fois de plus à Bernie Sanders. Il est déjà battu et s’il le reconnaissait, il épargnerait bien des soucis aux organisateurs des États qui ne se sont pas encore prononcés...