Le virus du mal-être

Alors que la période de confinement s’étendra jusqu’au 4 mai, nous faisons face à un autre virus : la prolifération du mal-être. Nous n’avons plus d’exutoire pour faire semblant de bien aller.

Chaque jour, depuis trois semaines, je sors marcher pour m’aérer l’esprit.

En marchant, je pense à vous, chers hypocondriaques ou dépressifs, chers anxieux et tous ceux pour qui l’isolement a fait ressurgir un malaise psychologique avec lequel vous n’étiez pas familiers.

Je pense aussi à vous qui êtes confinés depuis trop longtemps dans votre tête sans que cela paraisse.

Troubles du sommeil, angoisse, déprime : je ne compte plus autour de moi le nombre de personnes qui souffrent psychologiquement, alors qu’avant, elles n’auraient pu se douter qu’elles avaient cette fragilité.

Les maux psychologiques sont invisibles. Pourtant, la maladie de la COVID-19 les a révélés.

En confinement, les malaises mentaux sont plus difficiles à canaliser. Ils ne sont plus dilués dans le brouhaha du quotidien et ressurgissent d’une manière plus claire.

D’ailleurs, cette semaine, François Legault a senti le besoin de rappeler aux Québécois que la santé mentale est aussi importante que la santé physique.

Et si c’était enfin l’occasion de lever les tabous par rapport à la santé mentale ?

Demander si ça va

Il est important de rappeler que la souffrance psychologique ne doit pas être un sujet de honte. Trop souvent, la société a voulu nous faire croire le contraire. Auriez-vous honte de consulter parce que vous avez le bras cassé ?

Un membre cassé requiert un spécialiste pour s’assurer qu’il se ressoude droit et fort. Même chose pour l’esprit.

N’hésitons pas à demander aux gens de notre entourage comment ils vont. Posons la question : « est-ce que ça va ? » sans attendre une réponse politiquement correcte.

Apprenons à ne pas avoir peur de la réponse « non », parce que dire sa vérité est souvent le premier pas vers la guérison.