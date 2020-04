L’obsession de la transparence

Les « pigeons voyageurs » que sont les journalistes selon le Dr Arruda n’ont pas aimé être qualifiés de la sorte. Faut-il rappeler que les médias dans nos sociétés se considèrent comme les « chiens de garde » de la démocratie ? Ils le sont, d’ailleurs.

Mais en période de pandémie, les droits individuels sont forcément malmenés au nom du droit à la vie qui a primauté sur tous les autres droits.

Dans le contexte actuel anxiogène qui règne, notre manière d’assumer notre rôle de journaliste ne peut pas être à l’abri des contraintes imposées en vertu de la sécurité sanitaire.

Des journalistes affectés par ces mesures se plaignent des limitations tout en constatant qu’ils déclenchent sur les réseaux sociaux des blâmes nombreux à leur endroit de la part du grand public.

Questions

La quête de transparence, on la perçoit dans les questions que posent nos confrères au trio qui nous informe au quotidien. Et certains tentent de jouer aux matamores avec François Legault, Danielle McCann et Horacio Arruda.

Le gouvernement québécois a fait preuve à ce jour d’autant de prudence que de transparence afin de ne pas affoler la population déjà inquiète pour l’avenir. Mais François Legault n’est ni un dirigeant chinois qui cache le vrai taux de mortalité en Chine ni un Donald Trump affabulateur irresponsable et fieffé menteur.

Les projections de mortalité ne sont que des hypothèses. Devrait-on les publier au risque d’entraîner le genre de panique que l’on tente depuis le début de la pandémie mortelle de contrôler pour protéger la population ?

Souhaite-t-on que nous nous mettions à délirer et à développer des comportements irrationnels susceptibles de créer le désordre social ?

Le scénario actuel proposé par le gouvernement caquiste nous permet de traverser cette épreuve sans trop de turbulences.

Remercions plutôt le ciel québécois sous lequel nous vivons.