Mariana Mazza a été «traumatisée» par Tiger King

En confinement avec son chien, Bobby De Niro, Mariana Mazza indique avoir eu un gros coup de cœur pour la série Tiger King, sur Netflix.

« Ça me rappelle que ma vie n’est pas aussi farfelue que je le pensais ! » dit-elle.

L’humoriste déclare avoir été traumatisée par cette série documentaire « qui se dévore et qui va te donner envie de souhaiter le coronavirus à ce gars-là ».

Il y a quelques jours, on apprenait justement que Joe Exotic, la vedette de Tiger King, avait contracté le coronavirus dans la prison où il se trouve...

« C’est du voyeurisme à son meilleur, du redneck au pied carré et surtout, un divertissement qui va te rappeler que ta vie, même si ce n’est pas évident, c’est quand même mieux que sa vie, dit-elle. J’ai ri, j’ai été estomaquée, je me suis beaucoup questionnée, mais surtout, je me suis dit : comment ça se fait que ces gens-là existent ? »

Côté films, Mariana Mazza a récemment revu le fameux Madame Doubt-fire, avec le regretté Robin Williams.

« Ça fait du bien assez souvent, dit-elle. Je le regarde au moins une fois aux deux semaines... Oui, j’ai un problème ! »

Sinon, elle suggère le film The Hunt. « Un thriller humoristique vraiment bien fait. » Et Wild Tales. « C’est mon coup de cœur du Festival des films du monde d’il y a quelques années. C’est ce film qui m’a donné envie d’écrire un film. C’est à ce jour dans mon top 10 des films que j’ai vus le plus souvent dans ma vie et dont je ne me tanne jamais. »

Hoshi et Joël Dicker

Musicalement, l’humoriste vient d’avoir un coup de cœur pour le nouvel album, Il suffit d’y croire, de la chanteuse française Hoshi. « Elle est comme la rappeuse Diam’s, mais plus mélodique et accessible. [...] Elle est d’une beauté atypique, elle a une voix grave, elle compose ses mélodies et écrit ses paroles. Bref, elle est malade ! »

Mariana a un grand coup de cœur pour l’auteur suisse de romans policiers Joël Dicker. « Je viens de terminer Le livre des Baltimore. C’était incroyable ! Je suis en deuil des personnages et surtout d’être autant prise dans un livre. C’est facile à lire et surtout, facile à accrocher. »

Parce que tous ses projets pour les prochaines semaines ont été reportés, Mariana voit le confinement actuel comme « de vraies vacances ».

L’humoriste promène beaucoup son chien, elle a joué aux jeux de société Très futé et Vraiment très futé et elle cuisine plus que jamais. « Je prends vraiment le temps de faire les choses », dit-elle.

Les suggestions de Mariana Mazza

Séries télé

Tiger King

C’est comme ça que je t’aime

Les films