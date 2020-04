Message à un gars qui aurait dû se relire

J’inciterais celui qui signe « Un gars qui s’en veut », lequel souhaite se faire pardonner par sa femme d’avoir tenté de l’égorger dans un moment de colère, à relire sa lettre pour voir combien il minimise son geste en le justifiant et en faisant porter, sur sa femme et ses enfants, une part de la responsabilité.

Je viens de quitter pour la troisième fois un gars comme lui qui ne contrôle pas ses colères. Chaque fois qu’on reprenait, tout était beau pour un court moment. Mais très vite, une personne, une occasion, un événement le faisait sortir de ses gonds. Sa bonne raison de se mettre en colère se transformait en « SA VÉRITÉ » pour excuser sa colère.

L’homme de ce matin, que sa femme et ses enfants énervent, est convaincu qu’ils sont responsables du fait qu’il sorte de ses gonds et se mette à crier. Et comme cette fois il a levé la main sur sa femme, c’est encore la raison invoquée. En plus, il ose imputer son geste à la fatigue, aux heures excessives de travail, à la hâte d’être à la maison pour passer du bon temps en famille. Bullshit !

Comme tout le monde avait la baboune à son arrivée selon lui, après quelques bières, il s’est engueulé avec sa blonde et a perdu le nord. Donc la faute revient encore aux autres, et parce que sa femme l’obstinait au lieu de comprendre sa pauvre petite personne, il l’a saisie par le cou. Si ses enfants n’avaient pas été là, jusqu’où serait-il allé ? Oui il s’en veut, mais « il n’est pas le seul coupable ». Ben non, puisqu’il veut retrouver sa vie d’avant.

Mon expérience m’a appris que ces moments de crise et de colère se nourrissent d’eux-mêmes pour attiser leur rage. Je crois même qu’une fois la colère passée, une grande partie de ce qui est arrivé est occultée par ces hommes qui perdent la carte mais qui ne s’en souviennent pas.

Tant qu’ils ne s’avoueront pas qu’ils sont malades de maintenir cette colère en eux, des gens comme lui, mon ex-conjoint, ma mère ( oui, des femmes aussi sont comme ça), le danger sera toujours présent. Et plus on insiste pour leur faire voir le bon côté des choses, plus leur rage augmente. La femme de ce monsieur doit se protéger.

Une femme d’expérience

Ma réponse allait dans le sens de la vôtre. À savoir qu’avant d’imaginer un possible retour à une quelconque vie de couple et de famille, il devait impérativement entreprendre une thérapie pour déloger la rage qu’il a au fond du cœur et qu’il est seul responsable d’entretenir. Espérons que sa conjointe reçoive aussi le message pour ne pas succomber comme vous à de vaines promesses. Vous avez aussi raison de souligner que cette tare ne touche pas seulement les hommes.