Retour des livraisons à domicile

Bonnes nouvelles reçues ce matin:

Depuis le début de cette pandémie, la SAQ ajuste en continu ses façons de faire afin que les opérations se poursuivent de façon sécuritaire et efficace pour l’ensemble de ses employés et de ses clients.

Retour de la livraison à domicile

Le service de livraison à domicile plutôt qu’à un comptoir postal pour les achats en ligne sera rétabli dès aujourd’hui et sera assuré par Purolator. Ce nouveau partenaire nous permettra de mieux répondre à nos clients qui préfèrent demeurer à la maison et/ou qui doivent respecter les consignes de confinement en vigueur. Les frais de livraison avec Purolator sont maintenus à 12 $ et continueront à être versés au réseau des banques alimentaires du Québec.

Offre de produits dans SAQ.com

Afin d’assurer une offre constante, environ 500 produits parmi les plus populaires auprès de la clientèle seront dorénavant priorisés. De ce nombre, plus d’une centaine de produits québécois feront partie du lot et seront disponibles en permanence.

En terminant, à partir du 9 avril, une vingtaine de nouveaux arrivages seront mis en ligne chaque jeudi. Des rosés et prêts-à-boire seront aussi proposés au cours des prochaines semaines.

