Scheer propose des mesures visant à aider les organismes caritatifs

OTTAWA – Le chef conservateur Andrew Scheer presse le gouvernement Trudeau d’augmenter temporairement le crédit d’impôt sur les dons à des organismes de bienfaisance pour 2020 afin d’aider les banques alimentaires, entre autres, à recevoir plus de contributions durant la pandémie de COVID-19.

C’est ce qu’il a proposé durant un point de presse à Regina, en Saskatchewan, lundi. Il demande aussi aux libéraux d’abolir l’impôt sur les gains en capital pour les dons d’actions d’entreprises privées et de biens immobiliers.

«Ces changements vont diriger les dons de bienfaisance vers les hôpitaux, les églises, les banques alimentaires et les refuges et vont permettre aux entreprises qui le peuvent d’en faire plus pour le secteur caritatif», a-t-il soutenu.