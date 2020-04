Tragédie des Broncos de Humboldt

Le 6 avril 2018. Un accident de la route décime l'équipe des Broncos de Humboldt de la Ligue junior de hockey de la Saskatchewan lorsque leur autocar entre en collision avec un camion semi-remorque près d'Armley, en Saskatchewan. La formation se rendait à Nipawin pour y affronter les Hawks pour le cinquième match de la demi-finale. Bilan de la tragédie: 16 morts (dont l’entraineur Darcy Haugaun, le capitaine Logan Schatz, un des meilleurs attaquants de l’équipe, Jaxon Joseph et le descripteur des matches de l'équipe à la radio Tyler Bieber) et 13 blessés.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Frigon (photo), personnalité québécoise du monde des affaires qui a été à la tête de la SAQ, de Loto-Québec entre autres, 80 ans...Réjean Soucy, représentant des ventes chez Molson Coors, 58 ans...Éric Forest, ex-maire de Rimouski et sénateur à la Chambre haute du Canada, 68 ans....René Pelletier, policier de la GRC à la retraite, 72 ans...André Ouellet, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères, 81 ans...Roy Thinnes, acteur (Les Envahisseurs) 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 avril 2005. Prince Rainier III de Monaco (photo), 81 ans, prince souverain de Monaco de 1949 à 2005...2018. Jacques Higelin, 77 ans, chanteur français, pionniers du rock français...2017. Don Rickles, 90 ans, légendaire comique américain... 2016. Merle Haggard, 79 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain de musique country...2015. Dollard St-Laurent, 85 ans, ancien défenseur qui a joué plus de 600 matches dans la LNH avec Montréal et Chicago...2015. James Best, 88 ans, shérif Rosco P. Coltrane dans la série Shérif, fais-moi peur...2014. Mickey Rooney, 93 ans, acteur américain...2012. Serge Grenier, 73 ans, humoriste, scénariste et auteur un des membres fondateurs des Cyniques...2009. André Pageau, 65 ans, promoteur de Québec (Salon Industriel)...2008 Jacques Forest, 65 ans, un des personnages les plus populaires du monde de la chasse et de la pêche...2001. Eddie Melo, 40 ans, ancien boxeur professionnel montréalais...