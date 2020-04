Un cauchemar pour les gens en fin de vie

Marie-Christine Doucet et son conjoint, Dany Renaud, dont les jours sont comptés en raison d’un cancer, sont soumis à une terrible épreuve dans des conditions très difficiles.

Après une perte de poids subie et inexpliquée, qui l’a incité à subir des examens médicaux, Dany Renaud a reçu son diagnostic de cancer du pancréas en mai 2018. Il avait 51 ans. La maladie était malheureusement à un stade très avancé.

Camionneur, M. Renaud a dû cesser de travailler pour subir ses traitements, lui qui passait cinq jours par semaine sur la route, à l’extérieur. Depuis, il a reçu de nombreux traitements de chimiothérapie dans l’espoir de faire diminuer la masse, ce qui n’a jamais fonctionné.

Le 27 février dernier, les médecins ont annoncé à Dany Renaud que les traitements de chimiothérapie n’étaient plus utiles. « Ils m’ont dit que s’ils continuaient à me donner des traitements, ils allaient juste me détruire encore plus. »

Situation particulière

Cette semaine, la Maison Michel-Sarrazin a donc contacté le couple pour les aviser que M. Renaud avait une place. L’établissement très réputé accueille les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches, et leur offre des services de soutien de toutes sortes.

Toutefois, en raison de la pandémie, M. Renaud a été informé qu’il devrait effectuer son séjour seul. Le couple comprenait la situation, mais ne pouvait s’y résoudre. « Ça aurait été trop démoralisant, je pense que ça m’aurait tué là. Il faut que je sois avec ma famille. Je ne peux pas être tout seul », affirme M. Renaud.

Puis, la direction de la Maison Michel-Sarrazin a pu obtenir un assouplissement pour l’ensemble de sa clientèle, de la part des autorités de santé publique. Un proche pourra donc accompagner chaque patient, mais devra demeurer en confinement.

« Nous avons rapidement demandé ces accommodements pour des raisons humanitaires, sachant les impacts psychologiques que cela peut engendrer chez les patients et leurs proches », explique Sophie Gingras, directrice des communications.

Mme Gingras rappelle que la famille a toujours été au centre de la mission de la maison, ce qui rend la situation actuelle très difficile pour tout le monde. Néanmoins, les assouplissements ont permis d’atténuer les impacts pour plusieurs familles.

Pour le couple Doucet-Renaud, qui a deux enfants de 17 et 20 ans, cela aurait toutefois signifié que ces derniers n’auraient pu le revoir que dans les 24 à 48 heures précédant son décès. Une situation à laquelle ils ne pouvaient encore une fois se résoudre.

Éloignement

Une infirmière du CLSC se rend au domicile du couple chaque jour. Comble de malheur, la mère de Mme Doucet, qui habite à Saguenay et qui est âgée de 74 ans, ne peut venir l’aider comme prévu en raison des règles de confinement.

Mme Doucet a donc contacté le CLSC et a étudié les autres options possibles. M. Renaud sera bientôt admis à l’hôpital de Beaupré, où il pourra recevoir un visiteur à la fois en permanence. Ce n’est pas la situation idéale, mais dans les circonstances, il s’agit du choix le moins déchirant pour la famille.

La situation empêchera par ailleurs Dany Renaud de faire ses derniers adieux en personne à ses autres proches. Bien qu’il comprenne la situation, il trouve tout cela très difficile. « Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre un cancer, dit-il, alors imaginez de se retrouver dans cette situation. On n’aurait jamais pu imaginer ça. »