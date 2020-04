Un immense soulagement pour la mère de Lou

Malgré la fermeture des écoles, une mère et son fils atteint de paralysie cérébrale ont retrouvé un semblant de quotidien à travers les chamboulements causés par la pandémie de COVID-19.

La première réaction d’Anouk Noël, mère de Lou, son garçon de 13 ans, après l’annonce de la fermeture des établissements scolaires en a été une d’inquiétude. «Je me suis dit “comment est-ce qu’on va survivre à ça? Ça demande extrêmement d’énergie et de patience, en plus du stress financier”», dit-elle, en se référant aux contraintes d’avoir son fils à sa charge 24h/24 à la maison.

Grâce au Centre de la petite échelle, à Longueuil, elle peut souffler, et Lou a l’occasion de regarder des films, de jouer à des jeux de société et de faire des mathématiques en bonne compagnie. Et il s’en réjouit.

L’organisme qui vient en aide à des enfants aux besoins particuliers a revu son offre de service et ses intervenantes vont désormais visiter les neuf familles à qui elle donne un coup de main. «On sentait un besoin, un désarroi, particulièrement quand on a décidé de faire faire du télétravail», admet Anne-Charlotte Beauchamp, l’intervenante qui s’occupe de Lou.

Du côté des familles, ça a été un soulagement, ressenti jusque dans les épaules, dans le cas d’Anouk. «Ça m’a tellement apaisée, j’ai pu travailler dans mon bureau à la maison», ajoute-t-elle.

De strictes mesures de salubrité ont été mises en place et chaque intervenante ne visite qu’une famille.

Le Centre de la petite échelle, une précieuse ressource pour ces familles, a cependant des craintes concernant son financement. Environ 70 % de ses revenus proviennent de collectes de fonds, qui ont évidemment dû être annulées pour les raisons que l’on connait.