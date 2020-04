Un repêchage virtuel pour la NFL

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a informé les dirigeants de toutes les équipes de la ligue lundi que le repêchage aura lieu de façon virtuelle aux dates initialement prévues, soit du 23 au 25 avril.

Ainsi, l’encan qui devait se dérouler à Las Vegas se tiendra malgré l’éloignement physique des directeurs généraux qui seront tous confinés à la maison. Les gens concernés pourront utiliser le téléphone et l’internet pour communiquer. Effectivement, le réseau NFL Network a rapporté que les installations des clubs de la ligue demeureront fermées pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de coronavirus.

«Comme vous le savez, nos bureaux sont fermés depuis le 13 mars et les quartiers de nos équipes ont été fermés le 26 mars. Ces décisions ont été prises pour protéger nos joueurs et nos employés ainsi que pour constituer un bon modèle de comportement et d’assurer une équité en matière de compétitivité entre les 32 formations, a indiqué Goodell dans son message. En de telles circonstances, les clubs ont été avertis de préparer le repêchage entièrement à l’extérieur de leur installations et selon un format virtuel. Le personnel se trouvera dans des endroits séparés et les gens pourront discuter entre eux ou avec le centre de contrôle à distance.»

Malgré les nombreux bouleversements au sein de la scène sportive mondiale, la saison 2020 de la NFL doit s’amorcer en septembre comme prévu.