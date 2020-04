Un trophée pour Jake Evans?

L’attaquant Jake Evans est le candidat du Rocket de Laval à l’obtention du trophée Yanick-Dupré, remis par la Ligue américaine de hockey au patineur ayant le plus honoré «la contribution à la collectivité et l’implication communautaire des joueurs du circuit».

Ainsi, la ligue a dévoilé lundi le nom des candidats de chacune de ses 31 équipes. Outre Evans, qui a disputé quelques rencontres avec le Canadien de Montréal en 2019-2020, certains noms connus des amateurs québécois sont en lice.

Parmi eux, il y a les anciens du Tricolore Chris Terry et Kenny Agostino, respectivement des Griffins de Grand Rapids et des Marlies de Toronto. Ayant déjà évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Jimmy Oligny (Moose du Manitoba) et Christopher Gibson (Sound Tigers de Bridgeport) figurent également au nombre des joueurs concernés.

Evans a totalisé 38 points, dont 14 buts, en 51 rencontres avec le Rocket durant la campagne. Il a ajouté trois points en 13 sorties avec le Canadien.