Une légende du baseball est décédée

L’ancien joueur-vedette du baseball majeur Al Kaline est mort à l’âge de 85 ans, a-t-il été permis d’apprendre lundi.

Les causes du décès n’ont pas été précisées, mais un ami de la famille a indiqué au quotidien «Detroit Free Press» que l’ex-porte-couleurs des Tigers avait été victime d’un arrêt cardiaque.

Kaline a effectué ses débuts dans les grandes ligues avec l’organisation du Michigan en 1953 et a remporté le championnat des frappeurs de la Ligue américaine deux ans plus tard grâce à une moyenne au bâton de ,340. Ayant évolué uniquement à Detroit au cours de sa carrière ayant pris fin en 1974, il a totalisé 399 circuits et 1582 points produits, empochant 10 Gants d’or et recevant 18 invitations au match des étoiles.

Intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1980, Kaline a travaillé à titre d’analyste à la télévision peu après sa retraite. Ayant assumé cette tâche jusqu’en 2002, il a ensuite été nommé conseiller spécial au bureau de direction des Tigers.