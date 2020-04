Une ultime saison pour la série Cardinal

Karine Vanasse pèse ses mots quand elle discute de Cardinal. En entrevue au Journal, elle parle d’un « projet marquant ». Mais entre les lignes, on comprend qu’il s’agit d’une série qui signifie beaucoup plus.

La comédienne de 36 ans se prête au jeu des bilans puisque Cardinal entame sa quatrième et dernière saison ce lundi soir à CTV et Super écran. Inspirée des romans policiers de Giles Blunt, cette série canadienne-anglaise est distribuée dans 110 pays. Karine Vanasse y joue l’enquêtrice Lise Delorme aux côtés de Billy Campbell, un rôle grâce auquel elle a été sacrée Meilleure actrice aux Canadian Screen Awards en 2019.

« C’était vraiment un choix pour moi de rester au Canada pour faire Cardinal, explique-t-elle au téléphone. C’était après Revenge et Blue Moon. J’avais envie de travailler avec Podz, je croyais aux textes et j’avais la chance de jouer une francophone canadienne au Canada anglais. Dans les séries aux États-Unis, on entend toutes sortes d’accents différents. Alors pourquoi pas ici ? »

En assurant la promotion de Cardinal d’est en ouest du pays, Karine Vanasse est fière de participer aux efforts du milieu pour établir un star-system au Canada anglais. Elle est d’ailleurs l’une des ambassadrices de « Nous », une campagne qui célèbre le talent créatif des Canadiens.

« Pendant longtemps, au Canada anglais, quand tu voulais montrer que t’avais du talent, il fallait que t’ailles travailler ailleurs. Je travaille dans les deux langues depuis longtemps, mais je n’ai jamais fait de cover de magazine au Canada anglais. Les athlètes olympiques sont capables, mais en culture, c’est difficile. La compétition des États-Unis est trop forte. Heureusement, on commence à remarquer un changement. »

« Au Québec, ça fait des années qu’on a une industrie. Les gens aiment voir des séries avec leurs acteurs parce qu’ils les connaissent bien. Le défi, c’est de créer ce même genre d’attachement au Canada anglais pour qu’on n’ait plus besoin d’aller chercher des têtes d’affiche américaines pour s’assurer qu’un show fonctionne. »

Intitulée Avant la nuit, la quatrième saison de Cardinal nous plonge au cœur d’une nouvelle suite de meurtres sordides. Quant à John Cardinal et Lise Delorme, leur relation est toujours aussi complexe. Est-ce qu’ils connaîtront une fin hollywoodienne digne d’une comédie romantique ? Rien n’est moins sûr.

« Sur papier, on pourrait croire que ce n’est pas une relation satisfaisante pour le public parce qu’ils n’ont pas couché ensemble au premier épisode, mais au contraire, soutient Karine Vanasse. C’est compliqué, c’est chargé, c’est rempli de sensibilité, de non-dits... Personnellement, je trouve ça beau. Je trouve ça vrai. »

Tournée l’an dernier par Nathan Morlando, qui succède au réalisateur québécois Podz, la nouvelle saison de Cardinal boucle également la boucle en replongeant le tandem d’enquêteurs au cœur de l’hiver nord-ontarien. Mais Karine Vanasse ne s’en plaindra pas.

« Il faisait froid, mais on était contents, parce que quand on a froid pour vrai, ça paraît. C’est bon pour le show. Ça ajoute au réalisme », conclut-elle.

La quatrième saison de Cardinal débute ce lundi à 22 h à Super écran (version française) et CTV (version anglaise). Disponible sur Crave dès mardi.