Voyager confinée

J’ai deux passions dans la vie : les spectacles et les voyages. Vous comprendrez qu’en ce moment, je dois trouver des moyens pour profiter de ce que j’aime ... autrement.

Je me considère privilégiée. J’ai mis les pieds dans trois pays cette année, avant que la COVID-19 arrive jusqu’à nous. Depuis janvier, j’ai séjourné à New York et à Paris, avant de m’envoler vers le Pérou et de revenir à peine quelques jours avant la pandémie.

Aussitôt revenue, aussitôt envie de repartir. Quelle sera la prochaine destination ? À chaque jour, une nouvelle idée. Mais dans les circonstances, le plus loin où j’irai dans les prochaines semaines, c’est à l’épicerie du coin. Pas de quoi satisfaire mon désir d’exotisme.

Ironiquement, le meilleur moyen de voyager actuellement... c’est de s’asseoir devant le petit écran. Si vous êtes comme moi insatiable de découvertes, j’y retrouve une panoplie d’options pour me remplir les yeux de panoramas époustouflants, sans risque de contamination. Depuis quelques jours, je « binge watch » donc les émissions de voyage comme si c’était District 31.

De Jérusalem à Whistler

Première destination : Paris. Après y être allée il y a quelques semaines à peine, je suis tombée par hasard sur 99 envies d’évasion, où Judith Ritchie m’a fait découvrir le quartier huppé Saint-Germain-des-Prés.

Les anecdotes sur les salons privés du restaurant Lapérousse, l’histoire de la boulangerie Poilâne, une incursion dans les Catacombes : tout ça m’a rendue un peu nostalgique, partagée entre le bonheur de découvrir ma ville préférée sous un autre angle et la tristesse de ne pas savoir quand je pourrai y retourner.

J’ai poursuivi mon voyage de sofa avec Julie Ringuette et Pascal Morrissette avec leur série À nous 2 le Canada !, tournée il y a environ un an. J’ai découvert avec le même émerveillement que les animateurs des lieux à la beauté saisissante comme les grottes de glace du volcan Mont Meager, en Colombie-Britannique. Comme quoi il y a encore tant à découvrir dans mon propre pays. La chaîne Évasion la rediffusera dans les prochaines semaines.

Il y a aussi TV5 qui propose, sur son site web, une section Voyager chez soi. L’intégralité de la série En marge du monde, avec Samian, s’y trouve. Cette fabuleuse série documentaire m’a permis de m’évader en Australie, au Mexique et au Guatemala. Autre coup de cœur : la série Nordik, où la comédienne Mylène St-Sauveur nous fait découvrir la vie dans les climats les plus arides de la planète.

À ICI Explora, je suis restée accrochée à la série Villes résilientes, qui nous fait visiter des villes comme Jérusalem sous l’angle des arts visuels. Très intéressant. La deuxième saison est actuellement diffusée, la première étant disponible sur ICI Tou.tv, où il y a encore une panoplie d’émissions pour nous faire voyager, de l’Islande à Istanbul, en passant par l’Égypte.

Trouvailles

Pour se rassasier, il existe aussi quelques belles trouvailles sur les chaînes National Geographic, Planète + et Netflix également. Si vous n’avez pas encore vu le documentaire Notre planète, regardez-le et vous m’en remercierez.

Peut-être que la télé est le meilleur moyen de voyager en ce moment, mais c’est bien loin de calmer l’envie de repartir. Mes séjours virtuels n’ont fait qu’alimenter l’impatience de retrouver ce sentiment de fébrilité lorsqu’on pose les pieds dans un pays étranger... et m’ont encore plus mêlée dans le choix de la prochaine destination.

À surveiller mardi

Salut Bonjour !

Désormais en ondes de 7 h à 11 h, Salut Bonjour veut toujours s’imposer comme la référence matinale en matière d’information et de divertissement, particulièrement en cette période trouble de pandémie mondiale.

► TVA, 7 h

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Un couple de catholiques bon chic bon genre a du mal à accepter que ses quatre filles aient choisi d’épouser des hommes de nationalités et de religions différentes.

► TVA, 13 h 30

L’appart du 5e

Rediffusion à partir du tout premier épisode de cette série jeunesse qui a été l’une des dernières à s’adresser aux 9-14 ans lors de sa diffusion originale, entre 2013 et 2016, à VRAK.

► Unis TV, 18 h

Discussions avec mes parents

Les tranches de vie de François Morency et ses parents fictifs, Jean-Pierre et Rollande (Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay) constituent l’antidote parfait pour échapper pendant quelques minutes aux mauvaises nouvelles.

► ICI Télé, 19 h

Comment survivre à sa mère

Caroline Dhavernas est en vedette dans cette comédie dramatique du prolifique Émile Gaudreault (2007). Après avoir aidé sa mère âgée à traverser en paix ses derniers jours, une femme décide de se rapprocher de sa fille de 21 ans, laquelle multiplie les aventures amoureuses avec des hommes rencontrés sur internet.

► Télé-Québec, 21 h