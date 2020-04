10 entreprises québécoises pour les mordus de course à pied

*Note au lecteur: Dans le contexte actuel, l’équipe de porte-monnaie tient à assurer son devoir d’information. Or, si nous devons faire la lumière sur les impacts de la crise, nous croyons aussi qu’il est important de proposer des solutions et, dans la mesure du possible, offrir du contenu positif et proactif. Il est plus important que jamais d'encourager nos entreprises locales

En 2018, 7,9 millions de personnes ont terminé une course de 5, 10, 21 ou 42 kilomètres à travers le monde. Des coureurs, il y en a partout! Au Québec, même si on dénote une baisse d’achalandage de 7,5% dans les événements de course sur route depuis la dernière année, la popularité d’autres types de courses, comme les ultramarathons ou les courses en sentier, a pour sa part explosé.

L’industrie de la course va bon train, ce qui encourage donc les entrepreneurs d’ici à se lancer dans le domaine et les coureurs, à favoriser l’économie locale. Voici 10 manufacturiers québécois à découvrir dans le domaine de la course à pied.

CHAUSSURES

Math Sport

Ancien coureur de l’équipe d’athlétisme et de cross-country Rouge et or de l’Université Laval à Québec, Mathieu Raymond a lancé Math Sport en ayant toute la connaissance nécessaire pour améliorer le confort, l’expérience et la performance des coureurs. Conçues sur mesure au moyen de la technologie 3D, à même la forme des pieds, les chaussures de Math Sport respectent la biomécanique naturelle des pieds. De vraies chaussures de Cendrillon!

ACCESSOIRES

Ciele Athletics

Un coureur québécois n’est pas un coureur sans sa casquette Ciele Athlectics! La compagnie montréalaise, fondée en 2014, a non seulement vu sa croissance exploser au pays, mais elle est maintenant adoptée par la communauté de coureurs à pied internationale. Avec des dizaines de casquettes différentes, Ciele Athletics développe désormais des bandeaux et tuques pour la saison hivernale, des bobs (bucket hat) et des t-shirts réfléchissants pour la course nocturne.

VÊTEMENTS

MOOV Activewear

Ligne de vêtements pour la course, le yoga et l’entraînement, MOOV conçoit des hauts et des bas pour femme active avec beaucoup de minutie. Grâce à leur studio d’entraînement à Boisbriand, les fondatrices de la marque, Geneviève et Stéphanie Tremblay, ont pu recueillir les témoignages de plusieurs sportives pour concevoir des vêtements qui répondent à leurs besoins. Elles ont ainsi développé une fibre textile exclusive qui offre un maximum d’extensibilité. Fini les leggings tombants!

Lolë

Créé dans la métropole aux débuts des années 2000 par Evelyne Trempe et Éric D’Anjou (aussi derrière la marque Orage), Lolë est devenu un pilier de la mode pour femme urbaine et active. Et détrompez-vous! Lolë ne fait pas des vêtements que pour les femmes. Depuis 2018, la compagnie offre aussi des collections pour homme pour l’entraînement en salle, la détente et la course.

Matletik

Si l’on ne cesse de vanter les bienfaits de l’activité physique durant la grossesse, les vêtements n’y sont toutefois pas toujours adaptés. La marque Matletik, dont le siège social est situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, propose des vêtements de course confortables et soutenants, dans des couleurs neutres qui épousent les silhouettes.

Aonewear

Celles pour qui le style est un critère non négligeable à leur mise en forme se retrouveront dans la collection en ligne de Aonewear. Entrepreneure de Québec, Sarah Buteau a lancé sa marque en ayant en tête trois éléments: qualité, utilité et élégance. En plus, les couleurs de vêtements proposés sont parfaitement alignées aux couleurs saisonnières.

Chlorophylle

Si l’entreprise de Chicoutimi a été vendue en 2019, son siège social demeure dans la région et continue de faire briller l’industrie du plein air québécois depuis maintenant 40 ans. Les manteaux Chlorophylle sont parfaitement adaptés pour permettre de courir toute l’année. Pas de raison de remettre la course à plus tard!

AILLEURS AU CANADA

Incontournables joueurs en ce qui a trait aux vêtements de sport et de plein air, Arc’Teryx et Lululemon, tous deux basés à Vancouver, en Colombie-Britannique, offrent des vêtements adaptés à la course pour toutes les conditions météorologiques imaginables. La réputation de leurs matériaux et textiles n’est plus à refaire!

NUTRITION

Näak

Pour bien se nourrir durant l’activité physique et surtout bien récupérer après un entraînement, l’entreprise québécoise Näak propose des barres et des bouchées énergétiques à base de grillons. Oui oui, des grillons! Moins grasse, mais aussi riche en protéines et en minéraux, la farine de grillons minimise colossalement l’impact carbone de la marque. En plus, des barres, la compagnie offre aussi une poudre de grillon qui agit comme un supplément à nos recettes santé. Des produits nutritifs, écoresponsables et délicieux!

Kronobar - Rekarb

Deux têtes valent mieux qu’une! Avec la fusion des deux entreprises québécoises, Rose-Marie Jarry (Kronobar) et David Guénette Lafontaine (Rekarb), les fondateurs, mettent ainsi leur savoir à profit pour offrir un éventail complet de produits naturels et sains parfaitement adaptés pour les sportifs. Barres énergétiques, boissons sportives et gels énergétiques d’érable: Kronobar et Rekarb offrent non seulement des produits nutritifs, mais ils mettent en valeur un goût bien de chez nous!

Xact Nutrition

Très appréciées des athlètes pour le «rush» de sucre qu’elles procurent, les petites barres de fruit énergétiques Xact goûtent le ciel. L’entreprise montréalaise a bien pensé son produit pour les coureurs qui peuvent consommer les barres durant de courts ou de longs efforts. La Fruit3, caféinée, donne d’ailleurs une super dose d’énergie juste avant le début d’une course ou encore en fin de parcours.