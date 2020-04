3 traditions d’Europe du Nord qui pourraient nous faire du bien ces temps-ci

Un peu de douceur, un peu d’humour et beaucoup de caféine: voilà peut-être la recette pour passer à travers les moments déroutants que nous vivons présentement!

Chose sûre, ces trois «traditions» venues de l’Europe du Nord ne peuvent pas nuire à notre bonheur, même s’il faut les adapter un peu en cette période inédite.

3 idées dont on pourrait s’inspirer:

Kalsarikännit: prendre un verre en bobettes

Finlande

C’est à se demander pourquoi on n’en avait pas entendu parler avant! En Finlande, il existe un mot - kalsarikännit - qui se traduit à peu près par «prendre un coup en sous-vêtements». C'est en tout cas que l'on découvre sur la page des émojis finlandais publiée par le ministère des affaires étrangères, où l'image des kalsarikännit se trouve juste à côté du renne et de la maman Moumine!

La «tradition» (si on peut l'appeler ainsi) impliquerait de boire en bobettes chez soi, avec la ferme intention de ne pas mettre le pied dehors. En ce moment, c’est un concept assez facile à importer... avec modération, évidemment.

Fika: l’art de la pause café

Suède

On traduit généralement fika par «café» ou «pause café», mais ce n’est pas tout à fait exact. «Le fika est bien plus qu’un simple café, explique Visit Sweden sur son site. C’est un phénomène social, une raison légitime de prendre son temps.»

La pause fika se déroule idéalement plusieurs fois par jour, en bonne compagnie, chez soi ou à l’extérieur et le rituel implique de délicieuses pâtisseries.

En attendant de pouvoir l’expérimenter avec des gens en chair et en os, on peut très bien s’en inspirer et s’improviser un fika virtuel en faisant un appel vidéo avec nos amis et en sortant la boîte de biscuits! L’idée est de s’offrir un moment privilégié. Qui n’a pas besoin de ça en ce moment?

Hygge: être bien chez soi

Danemark

Vous vous souvenez du «hygge»? On en parlait beaucoup il y a quelques années. Cette philosophie est axée sur le bien-être, le cocooning et les petits bonheurs simples. «Essentiellement, hygge signifie créer une atmosphère chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l’on aime», précise le site de Visit Denmark.

Vous êtes enfermés avec votre petite famille? Vous êtes seul dans votre appart? Il y a toujours moyen de mettre un peu plus de «hygge» dans votre vie, que ce soit en allumant des chandelles, en prenant le thé en amoureux sur votre balcon ou en flattant le chat en profitant du moment présent!