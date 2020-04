Beaulieu doit s’armer de patience

L’année 2020 devait permettre à Jason Beaulieu de connaître un nouveau départ. Il se retrouve pourtant toujours coincé sur la ligne de départ.

Le gardien de 26 ans se trouve actuellement à Halifax, où il attend impatiemment de jouer avec les Wanderers, de la Première ligue canadienne (PLC) après avoir été libéré par l’Impact au terme de la saison 2019.

« C’est vraiment frustrant, surtout avec les deux dernières années à Montréal où je n’ai pas joué de match », confie-t-il.

Après ses études à l’Université du Nouveau-Mexique, Beaulieu est en effet revenu dans le giron de l’Impact pour amorcer la saison 2018, mais il n’a pas joué en deux ans, hormis un match amical à Ottawa en 2018.

Blessures

Il espérait que les choses se passent différemment en 2019, surtout qu’on prévoyait l’envoyer en prêt à Ottawa afin qu’il polisse son jeu en USL en obtenant beaucoup de minutes.

Mais les blessures sont venues déjouer ses plans. Il a d’abord été opéré d’un kyste au genou gauche à la fin janvier 2019, ce qui lui a fait rater plusieurs mois d’activités.

Quand il a été en mesure d’effectuer un retour au jeu, il s’est rendu à Ottawa où ça ne s’est pas déroulé comme prévu en raison d’un apparent manque de

communication au sein du club ottavien.

« Je suis arrivé là-bas et le coach n’avait jamais entendu parler de moi, il ne savait même pas que j’arrivais.

« Je me suis cassé un doigt après cinq semaines alors que je commençais à revenir à un bon niveau, et tout s’est arrêté. »

Urgence

Pour Jason Beaulieu, il y a donc urgence d’agir s’il ne veut pas passer à côté de sa carrière parce que l’année 2019 lui a fait prendre un grand pas en arrière.

« Cette année a changé complètement mon plan de carrière parce que je m’attendais à jouer beaucoup de matchs. Je voulais jouer une saison complète en USL, comme l’avait fait Max Crépeau un an plus tôt.

« Ç’a été une année pénible en termes de blessures, surtout que je n’avais jamais été blessé avant ça. »

Le Montréalais est conscient que le temps commence à presser puisqu’il arrive à l’âge où les gardiens atteignent leur sommet.

« J’ai 26 ans, si je ne joue pas cette année, ça va commencer à être compliqué. »

Bon environnement

Après que l’Impact eut fait l’impasse sur l’option de contrat pour la saison 2020, le gardien a commencé à chercher une autre formation.

Jason Beaulieu a hésité avant de signer un contrat avec les Wanderers puisqu’il a reçu des propositions d’autres formations canadiennes ainsi que dans la USL et en Europe.

« Si tu m’avais demandé il y a un an si je voulais jouer en PLC, j’aurais dit non, la ligue était jeune et j’avais peur que le niveau soit bas.

« Après la première saison, j’ai été surpris par le niveau et la qualité du marketing. Et Halifax, c’était l’offre qui m’excitait le plus. »

Plusieurs Québécois

On peut le comprendre, Halifax compte sur de nombreux Québécois, dont plusieurs ont grandi dans le système de l’Impact.

C’est le cas des Louis Béland-Goyette, Jems Geffrard, Daniel Kinumbe, Chrisnovic N’Sa et Alessandro Riggi. Le club compte aussi sur Omar Kreim et Aboubacar Sissoko, deux anciens des Carabins de l’Université de Montréal.

Il était également motivé par le championnat canadien puisque si Halifax devait l’emporter au premier tour contre l’AS Blainville, les Wanderers auraient alors rendez-vous avec l’Impact.

« C’était un gros argument pour moi. Je voulais retourner jouer au stade Saputo. »

Et c’est ce qu’on lui souhaite s’il y a une saison 2020.

Kreim a hâte de briser la glace

Omar Kreim abordait avec anticipation le début de sa carrière professionnelle, mais il a plutôt vécu un faux départ.

Le joueur de 25 ans s’est entendu avec Halifax en novembre dernier, en même temps que son complice Aboubacar Sissoko. Ensemble, les deux milieux de terrain ont fait la pluie et le beau temps avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Le diplômé de droit admet avoir vécu une forte déception après être arrivé en Nouvelle-Écosse.

« C’est un peu compliqué. C’est ma première année pro, j’arrive et je suis tout excité, et on nous annonce qu’on ne va pas en République dominicaine. Ce qui me dérange, c’est plus le doute, la zone grise », admet-il avec calme.

« Abou était très proche de signer à Vancouver, ça n’a pas fonctionné et on s’est dit qu’on allait faire notre marque chez les professionnels ensemble », résume Kreim, qui est né à Casablanca, au Maroc, mais qui a passé la majeure partie de sa vie au Québec.

« On est deux joueurs complètement différents. Il a un gros volume de jeu, il joue rapidement en une ou deux touches, je suis plus technique, j’aime dribler et récupérer le ballon. »

Les deux joueurs, des travailleurs acharnés, ont joué plus d’une cinquantaine de matchs ensemble avec les Carabins. De fait, ils ont participé à la finale universitaire canadienne trois fois d’affilée, remportant le titre en 2018.

Pour peu que les Wanderers comptent sur un bon marqueur, Kreim et Sissoko risquent de continuer à faire des ravages en l’alimentant généreusement.

Inspiration

Kreim peut d’ailleurs prendre une dose d’inspiration dans cette victoire en finale contre l’Université Trinity Western, pour qui évoluait un certain Joel Waterman, surprise défensive de l’Impact avant que la pandémie vienne interrompre la saison.

« Je l’ai remarqué parce que c’était le meilleur joueur de son équipe. C’est une motivation, on se dit que c’est atteignable. C’est compliqué, mais possible. »

D’ailleurs, Kreim tient un discours similaire à celui de Waterman quand il est arrivé à Montréal.

« Je veux vraiment avoir le plus de temps de jeu possible. Je viens du circuit universitaire, à la base, le coach ne va pas prendre un universitaire comme cadre dans son équipe. »