Boisbriand : manifestation de mécontentement par les juifs orthodoxes confinés

Une manifestation d’environ 200 juifs orthodoxes de la communauté Tosh Kyrias de Boisbriand a forcé la police locale à faire appel à des renforts pour calmer les esprits, lundi soir.

Le tout a débuté vers 22h30 lorsqu’un véhicule qui livrait de la nourriture n’a pas été autorisé à rentrer dans ce quartier distinct de cette municipalité des Laurentides qui est en quarantaine en raison d’une éclosion de la COVID-19. Le conducteur n’avait pas les autorisations nécessaires pour pouvoir passer le point de contrôle surveillé par la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville et le service de sécurité bénévole de la communauté juive, les Shomrims.

«Environ 200 membres de la communauté se sont alors approchés du point de contrôle et de nos policiers pour manifester leur mécontentement. Ils ont fait du bruit», a expliqué le porte-parole de la Régie, Martin Charron en entrevue téléphonique, mardi matin.

«Je ne crois pas qu’ils ont respecté la distanciation en tout temps avec nos policiers», a-t-il dit.

Évidemment, ces protestataires ne respectaient pas non plus les règles voulant qu’ils ne doivent pas se réunir, ne pas sortir de chez eux pour des raisons non essentielles ou maintenir une distance de deux mètres avec d’autres gens en cas de sortie.

«On veut s’assurer que tel événement ne survienne plus. C’est inacceptable», a précisé M. Charron. Il souligné que personne n’a été arrêté et qu’aucune amende n’a été donnée dans le cadre de cette manifestation qui a duré environ une heure et qui s’est terminé dans le calme.

«Il n’y a pas eu de brasse-camarade, il y a eu de la tension, a-t-il ajouté. C’est un dossier très préoccupant. Ce n’est pas quelque chose qui est simple. C’est très complexe.»

Selon lui, de nombreux membres de cette communauté orthodoxe ressentent de l’anxiété à l’approche de la pâque juive pour laquelle la préparation de mets traditionnels est très importante.

Le quartier dans lequel ils vivent à Boisbriand est bouclé depuis le 29 mars en vertu d’une ordonnance des autorités de la santé publique des Laurentides pour contrer la propagation de la COVID-19 qui a touché au moins 60 juifs de cet endroit. Seules les personnes autorisées pour assurer des services essentiels ont le droit d’y entrer et sortir. Ces contrôles sont effectués 24h sur 24h par la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville en partenariat avec les leaders de la communauté et leur service de sécurité bénévole.

«Les objectifs qu’on doit atteindre, c’est la communication, la collaboration. C’est de toujours répéter et répéter les messages. Et en général, cela va bien», a mentionné Martin Charron.