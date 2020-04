C’est la Journée mondiale de la santé

Cette journée est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l’anniversaire de la création de l’Organisation mondiale de la Santé.

Le 7 avril 2020 sera l’occasion de rendre hommage au travail des sages-femmes et du personnel infirmier et de rappeler aux dirigeants de la planète le rôle déterminant que ces personnels jouent pour préserver la santé des populations, partout dans le monde. L’OMS et ses partenaires formuleront aussi une série de recommandations en vue de renforcer ces ressources humaines. Le slogan de la Journée mondiale de la santé 2020 est : « Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier ».

Le Centre Vidéotron

Le 7 avril 2015. Il faudra désormais parler du Centre Vidéotron pour désigner le nouvel amphithéâtre de Québec de 400 millions $. Courtisé par plusieurs entreprises intéressées par les droits d’identification, le gestionnaire de l’amphithéâtre, Québecor, choisissait, le 7 avril 2015, de céder le nom de l’édifice à sa propre filiale de câblodistribution et de téléphonie. Les enseignes de Vidéotron, qui seront installées dans les prochains mois, seront visibles dans toutes les directions.

Anniversaires

Carole Bergeron (photo), directrice des Communications et du Marketing et responsable des achats en boutique, Golf La Tempête...Ève Salvail, ex-top model née à Matane fort populaire au cours des années 1990, 47 ans...Pascal Dupuis, jeune retraité de la LNH (Penguins), 41 ans...Russell Crowe acteur néo-zélandais, 56 ans...Élise Guilbault, comédienne et actrice, 59 ans...Michel Germain, descripteur des matchs de l’Océanic de Rimouski LHJMQ, 60 ans...Gilles Valiquette, auteur-compositeur-interprète, 68 ans....Michèle Torr, chanteuse française, 73 ans...Bill Stoneman, lanceur avec les Expos de 1969 à 1973, 76 ans...Francis Ford Coppola, réalisateur et scénariste, 81 ans.

Disparus

Le 7 avril 2019. Seymour Cassel (photo), 84 ans, acteur américain qui a tourné des films avec Jerry Lewis, Elia Kazan ou Wes Anderson...2016. Marcel Dubé, 86 ans, prolifique écrivain et pionnier de la dramaturgie québécoise...2015. Geoffrey Lewis, 79 ans, acteur américain et père de l’actrice Juliette Lewis...2014. Peaches Geldof, 25 ans, ancien mannequin et présentatrice britannique, fille du chanteur irlandais Bob Geldof...2013. Lilly Pullitzer Rousseau, 81 ans, créatrice américaine de mode...2013. Neil Smith, 59 ans, musicien (bassiste) australien, ancien membre d'AC/DC...2013. Carl Williams, 53 ans, boxeur américain...2012. Mike Wallace, 93 ans, célèbre journaliste américain (CBS)... 2011. Pierre Gauvreau, 88 ans, artiste peintre et auteur québécois...2009. Alex Desmeules, 78 ans, ex-réalisateur de télévision (Télé-4)...2009. Dave Arneson, 61 ans, co-créateur de Donjons et Dragons...1947. Henry Ford, 83 ans, constructeur automobile.