Chaudière-Appalaches: trois autres MRC sont confinées

Une ordonnance de la santé publique est désormais en vigueur pour l'accès au territoire des MRC de Bellechasse, de L'Islet et de Montmagny, en Chaudière-Appalaches.

• À lire aussi: COVID-19: 150 décès au Québec, des médecins et infirmières en renfort dans les établissements pour personnes âgées

• À lire aussi: COVID-19: entre 1263 et 8860 décès d’ici le 30 avril, prévoit la santé publique

• À lire aussi: COVID-19 au Canada: 56 décès supplémentaires, optimisme et mises en garde

Les résidents du territoire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dans la région du Bas-Saint-Laurent, sont également en confinement.

Ces mesures font suite aux recommandations de la Direction nationale de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population de la COVID‐19. La Sûreté du Québec met en place des mesures pour limiter les déplacements.

Rappelons les régions et territoires visés depuis le 28 mars :

Bas-Saint-Laurent;

Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Abitibi-Témiscamingue;

Côte-Nord;

Nord-du-Québec;

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

Nunavik;

Terres-Cries-de-la-Baie-James;

Outaouais;

Laurentides;

Lanaudière;

Mauricie et Centre-du-Québec;

Charlevoix;

Rouyn-Noranda.

Aux limites de l'Ontario et de l'Abitibi, des points de contrôle sont installés afin de limiter les déplacements pour cette région du Québec qui est présentement en confinement.

Des points de contrôle sont aussi en place entre le Québec et le Nouveau‐Brunswick de même qu'entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

Des contrôles routiers sont en cours à différents endroits stratégiques le long de la frontière américaine afin de sensibiliser les voyageurs provenant principalement des États-Unis aux mesures gouvernementales actuelles.