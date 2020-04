Chris Sale chasse ses fantômes du passé

Même s’il doit entamer une remise en forme qui pourrait durer 15 mois après avoir subi une opération de type Tommy John, le lanceur des Red Sox de Boston Chris Sale est bien heureux de la situation dans laquelle il se trouve présentement.

• À lire aussi: Le lanceur Chris Sale opéré avec succès

• À lire aussi: Le coin du pooler: l’heure des choix a sonné

Après une période d’incertitude lors du camp d’entraînement, au cours de laquelle l’athlète et son équipe hésitaient entre une période de repos prolongée ou l’intervention chirurgicale, Sale est finalement passé sous le bistouri le 30 mars.

«C’est un peu bizarre de dire ça, mais je suis très heureux présentement, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence, mardi, indiquant qu’il avait senti un inconfort pour la première fois le 13 août. Je chassais un fantôme depuis sept mois. Maintenant, d’avoir une réponse, de voir un fil d’arrivée, [c’est important].»

À présent, celui qui a été invité aux sept matchs des étoiles entre 2012 et 2018 croit qu’il peut revenir au sommet de sa forme. Et peut-être même un peu plus haut.

«Je sais maintenant ce que je peux obtenir après cette rééducation. Ça va prendre de neuf à 14 mois pour s’y rendre et pour remettre mon corps en forme, mais je vais avoir un meilleur coude qu’avant.»

«Et ça, ça me donne confiance», a-t-il conclu.