COVID-19: 7 athlètes qui nous divertissent

En cette période de réclusion, certains athlètes se surpassent en créativité pour divertir leurs partisans sur les réseaux sociaux. En voici quelques-uns qui se démarquent particulièrement.

Serge Ibaka

Le joueur des Raptors de Toronto est plutôt créatif et on peut découvrir sa personnalité colorée notamment avec ses capsules How Bored are You? Entre ses tutoriels de mode, de cuisine, ses discussions FaceTime avec Kyle Lowrie ou même avec des travailleurs du réseau de la santé torontois, ses publications font toujours sourire.

Brendan Gallagher

Parmi les joueurs du Canadien de Montréal, Brendan Gallagher se démarque particulièrement sur TikTok. Son imitation de Dwight dans The Office est presque parfaite et on aime l’entendre chanter du Backstreet Boys. Voyez la vidéo ici.



Autrement, Tomas Tatar et Artturi Lehkonen ont aussi publié des trucs franchement drôles sur TikTok.

Stan Wawrinka

Le joueur de tennis suisse crée de courts films assez amusants. Celui réalisé pour son anniversaire, mais surtout celui inspiré des génériques d’ouvertures de Narcos et de Dexter valent assurément le coup d’œil.

Kristie Ahn

Toujours dans le monde du tennis, Kristie Ahn a mérité le titre de «reine de TikTok» par le site de la WTA. La joueuse américaine est très prolifique, imaginative, et s’amuse comme une folle à créer de courts sketchs sur cette plateforme. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais c’est toujours divertissant.

P.K. Subban

Le flamboyant P.K. Subban documente son quotidien avec Lindsey Vonn et son chien Lucy sur différentes plateformes. À l’évidence, l’exercice et la musique aident l’ancien défenseur du Canadien de Montréal à garder le moral.

Plusieurs joueurs de la LNH ont publié des perles sur les réseaux sociaux. Parmi eux, une mention spéciale à Mikhail Sergachev. Les talents de danseur de Kevin Bieksa, Connor Carrick, Jack Campbell et Erik Gudbranson, que l’on peut voir sur TikTok, sont aussi à signaler.

Sébastien Toutant

Pour contrer l’ennui, le champion olympique de surf des neiges en big air s’organise des parcours et se lance des défis physiques assez inusités dans son condo de Laval. Surprenant et à ne pas faire à la maison.

Alex Bregman

Le joueur de troisième but des Astros de Houston est très actif sur la plateforme TikTok, et ce, depuis qu’il a partagé la vedette avec la sensation web Charli D’Amelio. Il partage également plusieurs moments de sa quarantaine sur son compte Instagram. Il a d’ailleurs rouvert la section des commentaires de celui-ci, lui qui l’avait fermée pendant le scandale des signaux volés chez les Astros.