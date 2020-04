COVID-19: le Portugal vise un début de retour à la normale en mai

Les autorités portugaises espèrent que le maintien des mesures de confinement pendant le mois d’avril permettra de retrouver progressivement la normalité à partir de mai, a annoncé mardi le président Marcelo Rebelo de Sousa.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Le bilan du coronavirus repart à la hausse en Espagne : 743 morts

« Pour faire des pas vers un retour progressif à la normale en mai, il faut s’en donner les moyens en avril », a déclaré le chef de l’État en faisant valoir que « l’effort des Portugais porte ses fruits ».

M. Rebelo de Sousa s’exprimait devant les médias à l’issue d’une rencontre entre les principaux responsables politiques du pays et les autorités sanitaires, qui leur ont fait part d’une « tendance positive » vers une « réduction de la propagation du virus ».

Selon le bilan officiel publié mardi, le Portugal a recensé un nombre cumulé de 345 morts par Covid-19, soit 34 de plus que la veille. Le nombre total de cas déclarés a atteint les 12 442 après une hausse quotidienne de 6%, un indicateur passé sous la barre des 10% depuis près d’une semaine.

Pour l’instant, les Portugais se verront imposer des mesures de confinement encore plus strictes pendant la période de Pâques. Entre jeudi et lundi, tous les aéroports du pays seront fermés et la population ne pourra quitter sa commune de résidence que pour travailler dans les secteurs d’activité toujours autorisés sous l’état d’urgence, en vigueur depuis le 19 mars.

Dès la mi-mars, alors que le Portugal comptait moins de 300 cas officiellement déclarés et n’avait encore enregistré aucun décès, le pays a fermé ses écoles et sa frontière avec l’Espagne voisine, frappée de plein fouet avec un total de 13 798 morts recensés mardi.