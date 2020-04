COVID-19: le zoo de Granby protège ses grands félins

GRANBY – Après avoir pris connaissance d’un cas positif de COVID-19 chez un tigre du zoo du Bronx à New York, lundi, le zoo de Granby a mis en place des mesures préventives afin d’éviter la transmission de la COVID-19 aux tigres et autres grands félins de son établissement.

«Le risque est par rapport à une transmission de l’humain à l’animal et non l’inverse, a précisé le directeur des soins animaliers au zoo de Granby, Karl Fournier, mardi. Puisque nous sommes fermés depuis trois semaines, on considère que notre site est en quarantaine. Les seules personnes qui viennent sont nos employés. [...] Le risque, c’est qu’une personne asymptomatique transmette la COVID-19 à l’un de nos félins, comme au zoo du Bronx.»

Pour le zoo de Granby, ces mesures de prévention concernent surtout l’entraînement et la nourriture des animaux. Les techniciens doivent réduire au minimum leurs interactions avec les félins. Lors des exercices, les employés du zoo doivent porter des masques et se laver souvent les mains, particulièrement avant la préparation des repas.

«On a fait une évaluation de tous les entraînements de nos félins et on a retiré ceux qui n’étaient pas des besoins essentiels», a mentionné M. Fournier, précisant que tous les entraînements sont normalement jugés nécessaires.

«Ici, on juge que tous les félins sont à risque», a-t-il poursuivi. Dix-sept grands félins sont hébergés par le zoo, dont trois tigres.

M. Fournier ne croit toutefois pas que les gens devraient se séparer de leur chat ou autre animal de compagnie en temps de pandémie.

Les risques de contamination chez les animaux sont plus grands en cas d’exposition prolongée. Il faut donc se garder de tousser au visage de notre animal et se laver les mains avant et après l’avoir flatté.