COVID-19: les effets sur l’industrie de l’après-marché

Histoire de discuter des effets de la crise de la COVID-19 sur l’industrie de l’automobile, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu André Gamelin, président de Pièces d’Auto Super, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

M. Gamelin est catégorique quant à la survie de certains ateliers de mécanique et de carrosserie. « Ça va être assez catastrophique. Il y en a qui ne passeront pas au travers, c’est bien évident. Souvent, les ateliers, il y a beaucoup de petites PME. Ce sont des gens passionnés. Oui, ils sont en affaires, mais ils sont en affaires parce qu’ils sont passionnés, mais ils ne sont pas vraiment des gens d’affaires. Il y a en a trop de fermé à l’heure où on est. »

M. Gamelin a également confié qu’il a participé à l’approvisionnement de certains hôpitaux. « Notre vocation a beaucoup changé depuis quelques jours. En plus, on a vendu des lunettes à des hôpitaux, des visières de sécurité que j’avais fait venir en quantité pour mes employés, on les a envoyées. [...] Des gants en latex, on en a encore. »

Il a aussi tenu à rappeler qu’il n’est pas une bonne idée de s’aventurer dans des réparations mécaniques si on n’a pas les outils adéquats ni les connaissances suffisantes pour le faire.

Au cours de cette émission, Antoine et Germain ont aussi discuté de l’annulation du Salon de l’auto de Detroit, de l’impact de la COVID-19 sur la vente d’automobiles neuves, l’avenir du Circuit Mont-Tremblant suite à un jugement de la Cour et de la vente spectaculaire d’une Volkswagen Jetta 1989. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Volvo XC90 et Hyundai Accent récemment essayés.

Pour conclure l’émission, le duo a répondu aux questions des lecteurs.

