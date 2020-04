Édition Écosociété: le sens critique en temps de crise

La maison d’édition Écosociété lançait la semaine dernière une série de capsules vidéo intitulée «Immunité critique» et présentée sur sa page Facebook pour tenter de maintenir en vie un regard critique sur les nombreux bouleversements qui secouent le monde d’aujourd’hui.

«Les librairies actuellement sont fermées, on ne peut plus vendre de livres à part quelques ventes en ligne, mais on voulait continuer à jouer notre rôle, à faire circuler les idées, à faire circuler des discours critiques, explique Elodie Comtois, éditrice chez Écosociété. Parce qu’en temps de crise, il nous paraissait important de préserver une réflexion critique sur ce qui se passe en ce moment.»

De nombreux essayistes partageront ainsi, via la page Facebook de la maison d’édition, certaines de leurs idées déjà développées à travers un livre, voire même plusieurs, mais qui se révèlent aujourd’hui d’une pertinence renouvelée alors que la société fait face à une pandémie galopante. C’est dans l’espoir qu’une réflexion demeure vivante et bien oxygénée en cette période vertigineuse qu’Écosociété a lancé l’initiative.

«On voulait que les gens puissent prendre l’information qu’ils reçoivent avec cette idée d’immunité critique, avec la nécessité de ne pas perdre leur sens critique à l’égard de tout ce que nous dit l’État, à l’égard de tout ce que nous proposent les pouvoirs publics, poursuit l’éditrice. On est dans une situation d’effort collectif vis-à-vis d’une pandémie, il faut mettre l’épaule à la roue, mais dans cet effort collectif là, il faut qu’on ait tous notre esprit critique en veille, présent.»

Paradis fiscaux

Plusieurs idées seront discutées à travers cette série qui devrait se prolonger pendant plusieurs semaines encore. Parmi les enjeux qui seront explorés : le revenu de base avec l’essayiste Ambre Fourrier, la décroissance avec le professeur au HEC Yves-Marie Abraham et la souveraineté alimentaire avec l’artisan fermier Dominic Lamontagne.

C’est l’auteur et philosophe Alain Deneault qui a posé en premier son regard sur la crise de santé publique que nous traversons alors qu’elle permet à son avis d’éclairer d’une lumière encore plus crue l’enjeu des paradis fiscaux et les conséquences qu’ils entraînent.

«Il y a quelque chose d’indécent à demander aujourd’hui à des petits commerçants, à des entreprises familiales, à des artisans indépendants et à des travailleurs autonomes d’honorer des factures liées à des loyers, à des fournisseurs, à un endettement alors qu’on neutralise pour des raisons de santé publique l’activité productive, tandis que depuis des années, on permet légalement à des entreprises multinationales de contourner les règles en matière fiscale», explique le philosophe.

Si la période bouleversée que nous connaissons aujourd’hui peut avoir un terme, il demeure néanmoins important pour le philosophe de réfléchir à ses suites et à ce qu’elle met en cause.

«La pandémie et la crise sociale qu’elle entraîne est l’occasion de comprendre que la planète a besoin de faire une halte, qu’elle ne peut plus subir les assauts qu’on lui inflige depuis très longtemps», poursuit Alain Deneault.