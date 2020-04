COVID-19: entre 1263 et 8860 décès d’ici le 30 avril, prévoit la santé publique

Le Québec devrait atteindre le sommet de la courbe de propagation du coronavirus le 18 avril, selon les hypothèses des autorités de santé publique, qui anticipent entre 1263 et 8860 décès d'ici la fin du mois.

Un scénario optimiste inspiré de l'Allemagne et rendu public mardi projette 1263 décès cumulés à la fin avril. Le plan le plus pessimiste à l'italienne projette plutôt 8860 décès à la même période. Pour l’heure, la courbe de décès liés à la COVID-19 du Québec se situe entre les deux.

Si le Québec suit les traces de l’Italie, près de 60 000 Québécois pourraient être infectés par le coronavirus d’ici la fin du mois d’avril. Au contraire, si la courbe québécoise suit celle de l’Allemagne, il pourrait y avoir un peu moins de 30 000 cas confirmés le 29 avril.

Le réseau de la santé doit s'attendre à accueillir entre 1400 et 3000 patients infectés par la COVID-19 au plus fort de la crise. Les scénarios à l'étude prévoient entre 468 et 1009 personnes aux soins intensifs à la mi-avril. Mais pour le moment, le nombre actuel d'hospitalisations au Québec laisse croire que les hôpitaux pourraient être relativement épargnés. Les chiffres montrent que nous en sommes en deçà du plan optimiste s'inspirant du Portugal.

Plus de détails à venir...

